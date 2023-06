Ana Martin, indignada, pide justicia para el perrito Scooby: "cárcel para una bestia así"

La escena en la que Sergio Morales arroja a un perro a un cazo con aceite hirviendo en el municipio de Tecámac, provocó la indignación masiva en redes sociales, donde condenaron la crueldad animal de este hombre, una de las actrices que reaccionó ante lo ocurrido es Ana Martin, quien a través de un video se mostró indiganada.

El día de los hechos, Sergio, expolicía capitalino, se encontraba en estado alcohólico, acudió a una carnicería “Chucky” a amenazar al dueño, y al salir tomó al perrito para lanzarlo a un cazo donde por desgracia murió en presencia de su dueño, un niño que lo había adoptado, y que al ver que no podía ayudarlo, se fue corriendo con su madre a contarle lo sucedido.

El perrito llamado Benito y Scooby, no era callejero, tenía un hogar muy cercano a la carnicería donde ocurrieron los trágicos hechos que culminaron con la detención y la presión preventiva de Sergio Morales, quien ha recibido muchos comentarios que desaprueban sus crueles acciones.

Ana Martin pide justicia para Scooby, perrito arrojado a cazo de aceite

La actriz Ana Martin, amante de los animales, se suma a la lista de famosos que mostraron su desaprobación a lo ocurrido en una carnicería en Tecámac, donde un perrito fue lanzado a un cazo de aceite.

Martin compartió un video en el que indignada expresa su condena hacia el asesino, a quien calificó como una "bestia", y opinó que lo único que se merece es cárcel.

"Justicia para el perro Benito, no queremos que salga, no queremos que dé dinero, que se vaya a la cárcel, cárcel para una bestia así, no puede andar en las calles, no puede pasar esto en el siglo XXI, ¿qué está pasando?, exigimos y vamos a estar detrás del caso del perro Benito, cárcel, cárcel, cárcel", expresó molesta.

Así como ella, famosos como Federica Quijano, de Kabah, y la actriz Consuelo Duval, compartieron su enojo ante lo sucedido.