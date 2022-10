Ana Emilia no ha hecho sacrificios por la fama

Desde los ocho años Ana Emilia siempre tuvo claro que quería tener un público al cual hablarle, le apasionaba bailar, cantar, salir en obras de teatro, y aunque entre sus ambiciones nunca tuvo la de ser famosa, hoy en día es de las youtubers infantiles más seguidas del internet.

“Creo que durante estos seis años que no hemos parado se ha notado que todas las cosas que hago, las he hecho con amor y gracias a eso se han sumado muchos seguidores, a quienes siempre les agradezco”, compartió la jovencita para EL UNIVERSAL.

Pese a su trabajo y a la fama que ha obtenido gracias los más de 13 millones de suscriptores en su cabal de YouTube, Ana Emilia no considera que tenga una vida muy diferente a la de cualquier otra niña de su edad, es más, asegura que las redes sociales le ha permitido no ser consumida por el medio del entretenimiento y seguir teniendo pasatiempos.

“No voy a negar que es diferente mi adolescencia gracias a todo lo que hago, pero como yo inicié en redes sociales, no como antes que tenía que estar en una televisora muchas horas durante el día, tengo mucho tiempo libre para estar con mi familia, salgo con mis amigos, vemos películas, juego con mi perrita, estudio”, explicó Ana Emilia.

Actualmente la youtuber, originaria de Mazatlán, ha comenzado a incursionar en la música. Debutó con una presentación en el Teatro Diana de Guadalajara, y continuará con sus conciertos en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México.

“Sé que es un recinto icónico, ahí se han presentado la mayoría de los cantantes que admiro, y espero lograr que con los detalles que mejoramos de nuestra presentación en el Teatro Diana la gente pueda irse satisfecha y emocionada, porque sé que no es lo mismo verme en internet a pagar un boleto”, expresó la influencer.

Para definir el estilo que le gusta, musicalmente hablando, Ana Emilia ha ido experimentando con varios ritmos hasta llegar al que más le gusta: el urbano, sin embargo, en su último tema también combinó este género con el regional y el pop, de la mano de Horacio Palencia.

“Para mí es el compositor más importante que hay actualmente en México y en Latinoamérica, es un honor poder trabajar con él e interpretar un tema que es suyo”, compartió Ana Emilia.

Pero como toda carrera artística, no todo es color de rosa, y la Youtuber también tiene sus llamados “haters”, quienes critican su trabajo a través de redes sociales, algo que con el tiempo Ana Emilia ha tenido que aprender a lidiar.

“Todos los artistas sabemos que van a haber críticas, tanto que ya estamos acostumbrados a ellas, que es algo que no deberíamos acostumbrarnos, porque no es justo que la gente se enoje por nada, por las cosas que tú haces, pero yo nunca les he prestado atención, siempre me he concentrado en mis EmiliaToubers”, finalizó.

