Ana Claudia Talancón, una nómada que elige su monotonía

“Me fascina mi carrera”, dice con una sonrisa Ana Claudia Talancón. Sin embargo, la actriz tiene presente que es un camino lleno de contrastes.

Así como es recordada por personajes como el de Charly, en la serie y película Soy tu fan, confiesa que, tras 27 años de carrera, 20 de ellos viviendo como nómada, hay cosas a las que aún no se adapta, como pasar largos periodos fuera del país.

“Para cada quien seguramente es diferente pero para mí ha sido súper pesado. A mí me gusta la cotidianidad, la seguridad de la monotonía, y aunque sé que se oye muy raro, poder hacer algo todos los lunes, ver a tus amigas”, comparte Talacón en entrevista con EL UNIVERSAL.

Como buena mexicana, relata que, por ejemplo, carga con su kit de salsas y chiles para no extrañar tanto México, y llevar una vida más tranquila.

“Mi carrera es totalmente inestable por eso creo que me gusta. Por un lado me fascina, pero definitivamente no es algo tan estable, no sabes cuándo vas a tener trabajo”, admite.

“Sueño con ir al mercado un día a la semana… Cuando llego a tener la oportunidad de estos espacios que con el tiempo he aprendido a darme, lo disfruto muchísimo”.

Y aunque este año tiene previsto que varios estrenos lleguen tanto a cine como a streaming, Talancón asegura que no deja de lado su vida personal y menciona que el hecho de que esté llena de trabajo es parte de un plan:

“Estoy muy contenta, han sido estos últimos dos o tres años de mucho trabajo pero que están rindiendo frutos muy bonitos.

“Justo ahorita retomé estos años otra vez (de trabajo) bastante durito porque planeo otra vez poder espaciarlo un poquito dentro de un tiempo. También hago esculturas, entonces necesito darle a esta otra parte del arte que me apasiona”.

Entre esos títulos en los que actúa están la película Cuando duerme conmigo (ya estrenada), y otros por lanzarse como la tercera temporada de Soy tu fan, la segunda de El galán, la bioserie de Pedro Infante y la cinta Viaje todo robado, este último filme, que hoy llega a salas de cine.

“Este año cumplí 27 de carrera y la verdad estoy muy orgullosa de mi trabajo, sé que muchas de las películas y series que he hecho se han vuelto parte de la cultura de México y espero llegar a viejita y que digan: ‘¿te acuerdas, te imaginas cuántas películas llevas?’ Y que yo ni sepa cuántas llevo, que ya ni las cuente.

“Todavía tengo mi listita”, explica, ”y cada que hago un proyecto saco la lista y apunto porque si no, pienso que se me van a olvidar”.

Historia familiar

Viaje todo robado, de Diego Graue, sigue a la familia Camargo en un roadtrip hacia EU. La historia comienza cuando Carlos Camargo (Bruno Bichir), un padre de familia con problemas financieros, encuentra una buena suma de dinero en el baño de su oficina y, en lugar de devolverlo, decide darle a su esposa Lola (Talancón) y a sus hijos el viaje que siempre les prometió.

“Mi personaje es una señora adicta al bingo que fuma como chacuaca cuando nadie la ve y que empeña hasta su anillo de compromiso con tal de pagar una de las deudas que tiene”, detalla la actriz.

“Todos los personajes son reales, son muy humanos, no son buenos buenos, ni malos malos, sino que son como la vida misma, complejos”.