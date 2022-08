Ana Bárbara habla del problema del corazón de Paula Levy: "La flaca" va a estar bien

Días atrás, Ana Bárbara se sinceró y habló acerca del problema del corazón que padece Paula Levy, la hija de su exesposo José Emilio Fernández “el Pirru”, pues siempre ha mantenido una relación muy cercana a los hijos de su expareja. Estas declaraciones tuvieron lugar luego de que la abuela de la joven, Talina Fernández negara, categóricamente, la posibilidad de que su nieta estuviera enferma, tras asegurar que era “absolutamente mentira”.

Luego de que se diera a conocer que la joven de 20 años vive con una condición de salud vulnerable, por problemas cardiacos, no ha faltado quien se pregunte si este problema estaría relacionado con el ataque al corazón que su madre, Mariana Levy, sufrió hace 17 años, cuando fue víctima de un asalto, y que provocó su muerte. Sin embargo, tanto Paula como las personas cercanas a ella se han mostrado herméticas acerca del tema.

La única que ha hablado abiertamente de la situación es la cantante Ana Bárbara, que estuvo casada con el padre de Paula, “el Pirru”, durante el 2006 y hasta el 2010, tiempo en el que se hizo cargo de la hija (Paula) y el hijo (José Emilio) de Fernández que, en esa época, tenían solamente 3 años y nueve meses, respectivamente. Pero, luego del divorcio, la intérprete de “Bandido” no se desentendió de ellos, pues en diferentes ocasiones ha asegurado que los ve como si fueran sus propios hijos.



Foto: Instagram

“La reina grupera”, compartió con “Venga la alegría”, que estaba enterada de la enfermedad que Paula padece: "Definitivamente, sí estoy enterada y también al tanto de cómo puede sobrellevar ´La flaca´ (Paula) esta situación”, y agregó que ella misma ha acompañado a la joven a revisarse a diferentes clínicas para obtener un panorama más amplio de diagnósticos.

Y aunque la cantante reconoció que es un tema delicado, por tratarse de la salud, aseguró que Paula estará bien, pues de acuerdo con los partes médicos, su condición tiene la posibilidad de estabilizarse con el paso del tiempo y tener una mejor calidad de vida, por lo que confía en que “la flaca” mejorará, sobretodo porque la joven así lo quiere, pues está buscando estabilidad y bienestar en su vida. La cantante dijo que Paula no sólo ha estado al pendiente de su salud, sino de su preparación académica.

En otra entrevista, obtenida por periodista Eden Dorantes, la jueza de “La Academia”, compartió que, después de tomarse un año sabático, la joven ya reanudó sus estudios universitarios, pero no quiso detallar en qué disciplina se está especializando, ya que no le gusta hablar de más acerca de la vida personal de Paula y José Emilio. “La verdad no me gusta hablar de las cosas de ellos, porque si ellos no lo dicen…”, señaló.

Además, reiteró su amor por la joven y aseguró que, "lo más importante es que (Paula) se sienta amada, ella sabe que siempre estoy, la amo mucho". No perdió la oportunidad para indicar que su abuela, Talina, también se preocupa por ella, sobre todo cuando su hija, Mariana, falleció por un infarto. Sin embargo, fue la propia conductora la que dijo, hace unos días, que su nieta no padecía un problema del corazón y catalogó esa información como una mentira absoluta. “Está flaca, flaca; han de creer que todos los flacos están enfermos del corazón”.