Amigas de Violeta Isfel le ‘echan el ojo’ a su hijo de 18 años

Omar, el hijo de Violeta Isfel, ya no es un niño, se ha convertido en un joven muy guapo a sus 18 años y la propia actriz ha reconocido que algunas de sus amigas le han “echado el ojo”, sin importar que puedan ser mayores que él. La actriz dijo que se diera el caso de que comenzara a salir con una mujer madura, la actriz no ve problema en ello, aunque cree que aún hay prejuicios al respecto.

“Si a él le gusta yo no me puedo meter, al final él sabrá con quien conecta y con quien no, yo digo que no hay problema y que sea feliz; dejen que le enseñen, no sean así”.

Lee también: José Eduardo reacciona a las versiones que aseguran que su hermano Vadhir golpeó a Eugenio Derbez



Organizan evento de influencers… ¡sin internet!

¿Cuál es el colmo de un evento enfocado a las redes sociales y a los influencers de las distintas redes sociales? Que en sus instalaciones no haya internet para los asistentes, ni para la prensa. Esto ocurrió este viernes en el Centro Banamex en donde se organizó el primer día de actividades de la convención VidCon en donde hubo personalidades del mundo del TikTok, Twitter, Instagram, YouTube y demás: al público se le dificultó compartir sus experiencias al momento por la falta de una red abierta.

Lee también: Alejandra Guzmán se defiende de una fan que la toca indebidamente y su reacción se vuelve viral

Algunos estuvieron buscando en cualquiera de los tres niveles del lugar, tratando de conectarse, pero fue casi imposible, uno incluso con tal de poder tener internet dijo que estaba dispuesto a comprar una clave para conectarse al wifi, pero ni así se pudo, pues no había donde adquirir tal contraseña.



Legna, Personalidad de TikTok. Foto: Vía instagram @legnahernandez

Maluma se declara fan de Arjona

Sorprendió a muchos que el colombiano Maluma haya cantado a todo pulmón las canciones de Arjona durante la presentación que el guatemalteco hizo al país del sudamericano. Horas después el reggaetonero escribió: “Qué genio Ricardo Arjona, Medellín es tu casa ¡capo!... qué clases me dio este tipo hoy ¡bravísimo!”. Algo que el cantante de “Señora de las cuatro décadas” respondió. "Un gusto tenerte en el concierto y en tu tierra, ¡un abrazo grande!". ¿Será que venga una colaboración entre ambos cantantes?

| Maluma disfrutando del concierto de Ricardo Arjona ayer. pic.twitter.com/UHLWKPgQwp — Maluma Updates (@Maluma_Updates) September 23, 2022