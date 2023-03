Amandititita ya no quiere hacer una revolución

Amandititita ya no es esa joven que en sus canciones hacía estallar su descontento por las injusticias, ahora es una mujer en sus cuarentas que ha decidido soltar todo aquello que le pesaba y vivir con paz.

“Es una etapa en la cual yo ya no estoy preocupada por las consecuencias de mis decisiones, puedo ser leal a mí y si no les parece a los demás no pasa nada, se acabó esa voz que decía, ‘tienes que complacer a los demás’”, dice la cantante.

Sabe que el mundo no cambió pero ella sí, ahora la salud mental y emocional es importante para ella, por eso quiere hablar de eso en las canciones que compondrán su próximo disco, que saldrá al mercado en agosto o septiembre; en el que ahora se encontrarán a una mujer feliz y agradecida.

Pero a pesar de que su forma de enfrentar la vida ha cambiado, su rebeldía y forma de ir contracorriente no lo hizo, Amandititita asegura que siempre será “un salmón”, para que su esencia y música no se pierdan.

“Antes quería hacer una revolución, hoy simplemente quiero poner de mi lado la balanza, pero ya no con esa furia de hace 15 años porque ya no es necesario, porque ahora hay mujeres que me están relevando en esa parte, pero siempre voy a estar nadando contracorriente”.

Para muestra basta un botón, y Amandititita está presentando su sencillo “Gato”, en cuya letra manifiesta lo cómoda que está con su figura, con su forma de ser y en el que remarca que lo importante no es lo material.

“Es la primera vez que hago una canción donde hablo de mí, porque por lo general siempre hablo de otras realidades con humor, pero en ‘Gato’ me atreví a plasmar un poco qué pienso y qué siento en momentos muy afortunados, porque no siempre tengo esa seguridad de la que habla la canción”.

En “Gato”, la cantante hace referencia a varios autores y sus libros debido a que ella cree mucho en la lectura como una herramienta de crecimiento personal y espiritual.

“El poder que me dio la literatura es lo que al día de hoy me siguen dando trabajo, por eso no se esfuercen tanto en comprar algo de marca; en lo libros es donde está lo que te va a dar trabajo, vida y libertad”.

La interprete se presentará en el Vive Latino el domingo por primera vez sin invitados, porque ahora es cuando se siente segura de hacerlo así; por lo que preparó un show que le he llevó cuatro meses planear.