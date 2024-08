Amanda Miguel recupera su maleta tras supuesto robo en el aeropuerto de Medellín

Amanda Miguel no tuvo la mejor experiencia a su llegada al aeropuerto José María Córdova de Medellín, Colombia, donde ofreció un concierto el 2 de agosto en el “Plancha Fest”.

Previo al espectáculo, la artista compartió en redes sociales que había tenido un problema con su equipaje: “Me robaron mi maleta. Ojo, qué mal estamos por Dios”, escribió y aseguró molesta que en sus 45 años de carrera nunca había enfrentado un incidente así.

“Horrible acto”, añadió.

La intérprete destacó que había perdido diversas cosas que llevaba en la maleta, incluido su vestuario, pero afirmó que lo más importante era su talento y continuaría con la gira: “La gente de inmigración me está ayudando porque parece que ya saben quién se la robó. Lo que les quiero decir es que la vida es hermosa. Esta ropa me la puse, pero lo que más importa es mi voz”, agregó.

Foto: Instagram oficial.

Afortunadamente, las autoridades de Antioquia confirmaron que hallaron su equipaje, mientras que Airplan, que opera el terminal aéreo del Oriente de la ciudad, detalló: "Desde el Aeropuerto informamos que una persona no identificada llegó a nuestro Servicio de Atención al Usuario, entregó la maleta y salió del terminal sin dar declaraciones. Procedimos a entregarla a Aeroméxico, la aerolínea encargada del equipaje."

La policía añadió que todo se debió a una demora de la famosa en migración, por lo que supuestamente retiraron las pertenencias y un pasajero “la tomó por equivocación”.

Algunos fanáticos colombianos de la famosa se mostraron indignados por sus comentarios y le reclamaron en redes sociales, llegando incluso a exigirle una disculpa.

"Nos debes una disculpa a Medellín y a Colombia, se te pierde una maleta por la aerolinea como a cualquiera le puede pasar y haces quedar en ridículo nuestra ciudad y nuestro país, aparece la maleta y no dices nada, ¿ahí si no te pronuncias?", "Pero ya puede aclarar que le apareció la maleta. Gracias!", "Colombia no tiene la culpa de lo qué haga una aerolinea", se lee.

*Con información de La Nación.