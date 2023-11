Amaia Montero, la recordada exvocalista de La Oreja de Van Gogh le dio un giro positivo a su vida, fue captada en un concierto repuesta y muy alegre, después de que hace un año estaba viviendo una fuerte crisis de salud mental, cuando publicó una polémica fotografía que le dio la vuelta al mundo en la que confesó que se encontraba "destruída".

La imagen en blanco y negro puso en alerta a sus seguidores, quienes le brindaron palabras de aliento e información para que pidiera ayuda tras aparecer con un aspecto cansado, expresión ausente y sin peinar ni maquillar.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió entonces, además de que dicha foto la publicó en dos ocasiones; después de que por un tiempo no se supo del paradero de Montero, se dio a conocer que estuvo internada en una clínica de rehabilitación, después estuvo en el hospital por un problema de salud en una de sus manos.

Amaia Montero alertó a sus fans tras publicar esta foto en sus redes hace un año.

A finales de octubre, la cantante reapareció en las redes junto a un integrante de La Oreja de Van Gogh, el tecladista y compositor Xabi San Martín, con el que continúa manteniendo una gran amistad 16 años después de abandonar el grupo que le dio la fama y la convirtió en un ídolo musical.

Amaia Montero y Xabi San Martín.

La crisis que vivió Amaia Montero a finales del 2022 se suma a otras que ha tenido en el pasado, en 2020, por ejemplo, se despidió aparentemente de la actividad pública con un igualmente inquietante y escueto "hasta pronto".

Su club de fans apuntó entonces a que el detonante concreto de esa reacción fue el comentario de un supuesto seguidor al que ella no reaccionó bien, lo que a su vez suscitó el escarnio por parte de otros internautas contra la cantante.

Asimismo, en septiembre de 2018 se hicieron muy populares unos mensajes en Twitter en los que parecía sugerir su retirada de la música: "The game is over" ("el juego se ha acabado", en español) y "Empezando a despedirme y empezando por el principio".

Amaia Montero reaparece y deleita con su voz

Amaia Montero había pasado inadvertida en el concierto del cantante español Manolo García, cuando éste decidió bajar del escenario e interactuar con el público, se dirigió directamente al lugar donde se encontraba Montero, quien portaba un sombrero.

En ese momento Montero se levantó de su asiento y un tanto apenada comenzó a cantar, primero con voz tímida, después con más potencia, en ese momento el público reconoció su voz y se escuchó un grito de emoción que la cantante recibió con una sonrisa.

Montero y García se dijeron algunas palabras en el oído e intercambiaron abrazos en varias ocasiones, ante la grata sorpresa de los asistentes que inmortalizaron el momento en video: ¡Amaia Montero, la voz original de La Oreja de Van Gohg volvió a escucharse en un micrófono!

Amaia Montero aparece de sorpresa en el concierto de Manolo Garcia y por supuesto canto un trocito.



aaaah que emoción 😍 pic.twitter.com/mFO25ptI8J — Fanáticos Amaia Montero (@FanaticosAmaiaM) November 13, 2023

En 2008 Montero dejó la agrupación española e inició su carrera en solitario con un disco homónimo lanzado en ese mismo año, al que siguieron "Amaia Montero 2" (2011), "Si Dios quiere yo también" (2014) y "Nacidos para creer" (2018).

