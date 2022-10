La cantante Alicia Villarreal, quien saltó a la fama tras ser la vocalista de la banda grupera “Límite” habló de uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su hermano José Víctor Villarreal en un aparatoso accidente de auto.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde Alicia habló de los momentos más difíciles de su carrera, la cual comenzó en los 90 en agrupaciones como “Grupo Taurus” y que finalmente trascendió a “Límite”, donde grabó temas icónicos como “Te aprovechas” y “Yo sin tu amor”.

Depresión, ansiedad y fatiga sin algunos de los problemas de salud que Villarreal enfrentó cuando el grupo se volvió un fenómeno musical en menos de un año desde que lanzaron su primer sencillo “Con la misma piedra”, pero fue en 2009 cuando se enteró de la muerte de su hermano a través de las noticias, cuando se enfrentó a uno de los retos anímicos mas difíciles de su carrera.

“No lo podíamos velar en una funeraria porque la gente no entendía que era mucho shock, lo tuvimos que velar en la casa porque no podíamos salir para ir a una funeraria y hacerle lo correcto”, dijo entre lágrimas Villarreal.

El accidente de su hermano ocurrió a las 5:30 horas después de que el coche de su hermano voló 18 metros sobre un desnivel de tres metros para caer volcado en un avenida.

Según detalló la intérprete de “¡Ay Papacito!, su hermano tenía algunos problemas de salud y mientras conducía de regreso a su casa, después de visitar a un familiar, le dio un infarto mientras conducía y murió antes de que el coche se derrapara.



Foto: Instagram

Además recordó que las personas le decían que durante la misa en honor a José Víctor, lla había ofrecido unas maravillosas palabras de las que ni siquiera recuerda haber pronunciado.

La fama que para entonces había alcanzado con su grupo le impidió tener su dolor en privado y dedicarle un tiempo al impactante hecho. Lo peor fue que su hermano, quien además era su managger y asistente, había dejado pactada una gira de conciertos que Alicia no pudo cancelar.

“A mi hermano lo enterramos el domingo y el lunes y tenía un show en Veracruz yo dije ‘él preparó todo eso, ya lo tenemos que hacer’y al subir al escenario les dije a mis compañeros ‘con huevos cabrones y no vayan a llorar porque a mí me van a quebrar’”, recordó.

Tras su primeras presentaciones con ese tour recuerda haber teñido encuentros con la prensa en los que describió “estaba muerta de miedo y de dolor”, sin embargo este suceso también le ayudó a conciliar su relación con los medios, que anteriormente su hermano manejaba. Tras terminar la gira dedicó un tiempo a despedirse de su hermano.

“Después vino un tiempo en que yo ya no podía cantar, no me salía la voz y tuve que parar”, contó.

“Hice un duelo, hice el funeral para mi hermano que se merecía, le dediqué ese tiempo, le lloré, le canté, me emborraché con él y lo dejé pero es que antes no tuve este tiempo con él y fue mucha presión de los medios”.

La cantante también habló de su relación con el actor Arturo Carmona, con quién tuvo a su primera hija Melanie y ahora su ahora matrimonio con el cantante Cruz Martinez, con quién está por cumplir 20 años.

