Alicia Machado reacciona al beso de Bad Bunny con bailarín en los premios MTV 2022

La Miss Universo Alicia Machado no teme a expresar sus opiniones sobre el mundo de la farándula y en ésta ocasión le tocó al reguetonero Bad Bunny quien estuvo en medio de la polémica durante la celebración de los MTV Video Music Awards debido a que se besó con alguien de su mismo género.

La presentación del puertorriqueño, el pasado 29 de agosto, causó sensación entre usuarios de redes sociales y los asistentes al evento pues mientras interpretaba “Tití me preguntó”, el cantante le plantó un beso a una bailarina y a un bailarín como parte del show.

Lee también: Mariana Seoane: "Puedo estar en cualquier televisora, soy libre como el viento"

Bunny se llevó la noche no sólo por la euforia que produjo su presencia, sino por ser reconocido en la categoría “Mejor artista del año”.

Enseguida de esta situación la estrella del género urbano continuó con su performance, en el Yankee Stadium, en Nueva York.

Si bien no se trató de un suceso fuera de lo común, Machado escribió un mensaje en su Instagram relacionado con las preferencias sexuales.

“Que nada, que también le gustan los Robertos, los Carlos, los Eduardos, los Josés! Fresa y chocolate. ¡Así es la cosa!", se leyó en un comentario, también recordando el éxito del intérprete de “Ojitos lindos”.

Luego de esto expresó en el programa “La mesa caliente” que un beso sobre un escenario es un ardid publicitario”.

"Managers, por favor, ya es un ardid publicitario muy gastado, que los jóvenes no se la creen y que ya estuvo, por ahí estuvo mal ese […] quien le aconsejó eso”.

Lee también: Aseguran que Piqué comenzó a salir con Clara Chía a pesar de que era novia de un amigo suyo

La modelo agregó: "Segundo, ya estamos en el 2022, yo tengo una hija adolescente yo pienso que no entender a Bad Bunny o no seguirlo, es no entender a nuestros adolescentes o sea que la sociedad tiene que comprender a Bad Bunny porque él representa a nuestra juventud".

Alicia también recalcó que el mundo ya cambió, “Mira es todos contra todos, me gusta la vainilla, me gusta el ron con pasas, ¿me entiendes?… ¿Por qué lo hizo? Porque le gustó, porque el manager se lo aconsejó, porque la juventud está así, un día le gusta una cosa, otro día otra y ya está".

La mujer aclaró que no criticó el hecho de que el beso fuera con un hombre si no que es un recurso que ya se ha utilizado en otras ocasiones.

Por su parte, Bunny también fue muy criticado por su acción en redes.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.