Alfredo Adame "bromea" a su exnovia Magaly por usar filtros y le responde

Alfredo Adame sumó otra polémica más a su lista, pues intentó jugarle una "broma" a su exnovia Magaly Chávez, con una fotografía, a través de redes sociales y ella le respondió con un contundente mensaje.

La pareja habría comenzado una relación en marzo de este año, sin embargo, su amor no duró y se separaron meses después, durante el reality show “Soy famoso sáquenme de aquí”.

Aunque ambos externaron los motivos del término del romance, pues Magaly declaró que fue agredida e insultada, los usuarios en redes la tildaron de intentar colgarse de la fama de Adame para entrar al show: posteriormente, él comentó en un programa de entrevista que la influencer lo había utilizado, por lo que al parecer no quedaron en buenos términos.

La "broma" de Alfredo a Magaly

Adame subió a Instagram una fotografía con filtros. La publicación fue acompañada con un mensaje que hacía referencia a la también empresaria.

“¡¡Yuuupi!! Ya tengo filtros como los de @magaly_chavezoficial. Me voy a ver bien fiu fiu”.

El comentario no le hizo mucha gracia a la influencer quien le contestó: “¡¡¡Ya supéreme señor, o ¿ya no tiene otra cosa de que hablar?, ¿Alguna peleíta por ahí?, ¿No?, ándele ármese otro show ya ve que yo me cuelgo de su fama.

Ante esto los seguidores del actor no dudaron en reaccionar: El usuario j.pabloalvarezz comentó: “ los seguidores no te definen, a Adame en todos lados lo ubican por su novelas y en programas donde estuvo y a la tal Magaly ¿quién la conoce?”, mientras que lovexmaggy expresó: “ Adame lo único que sabe hacer es hablar mal de las mujeres “.

Otro fanático dijo que Alfredo se llevaba y no se aguantaba.

Comentarios como “Que guapo es usted”, “Que galán Alfred” y “Querido amigo no necesitas filtros, también se pueden leer.

Por su parte, la usuaria allisonlizeth aprovechó el momento para hacerle una petición al actor.