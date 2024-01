Alfredo Adame lanza advertencia previo a su participación en "La Casa de los Famosos": "El que me busca me encuentra"

El actor Alfredo Adame está disfrutando las últimas horas de libertad antes de su ingreso a "La casa de los famosos" de Telemundo. En relación con su participación, manifestó que tiene la intención de divertirse, conocer personas, pero al mismo tiempo, no tiene la intención de ocultar su temperamental personalidad.

Adame comentó a los medios de comunicación: “Yo también puedo ser señalado de un carácter muy suavecito y todo el rollo, pero me pican la cresta y no quieren que les conteste; el que me busca me encuentra. Yo me identifico con todo el mundo, ya que si alguien no quiere llevarse conmigo o no se identifica, ni modo”.

Aunque el inicio de la cuarta temporada de este reality show, que se grabará en Estados Unidos, está programado para el próximo martes, Adame comenzará su aislamiento total a partir de este sábado.

“Voy a conocer a mucha gente, las 22 personas más que van. Nada más conozco a Lupillo Rivera un poquito personalmente, es una personalidad y lo reconozco como un gran talento y todo lo que ha hecho en su carrera”.

Recientemente, el también presentador de televisión tuvo la oportunidad de conocer a Mariana González, esposa de Vicente Fernández Jr, quien también será inquilina de la residencia. La describió como “encantadora”. Además, mencionó que conoció a la actriz puertorriqueña Mirilpily Rivera durante la mañana de hoy viernes a través de Instagram.

Aunque no es oficial, en redes sociales se ha mencionado que otra habitante será Frida Sofía, a quien Alfredo Adame no conoce personalmente, pero siente afecto por ella al ser nieta de Silvia Pinal e hija de Alejandra Guzmán.

“No tengo por qué enfrentarme a Frida Sofía porque yo no le he hecho nada, ni ella me ha hecho nada, ya que si se me echa encima a arañazos, le voy a rugir, golpes no”, concluyó.

