Alfredo Adame es invitado a VLA para hablar sobre relaciones amorosas: usuarios lo critican

La aparición del polémico actor Alfredo Adame en el programa “Venga La Alegría” parece que no fue del agrado de todos, pues en el Instagram oficial del matutino los usuarios se quejaron de que el también político diera su punto de vista sobre temas cotidianos.

Fue en una de las transmisiones donde la frase a discutir era “Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me buscas?”, por lo que Adame junto a Laura G, Roger González, Annette Cuburu, Regina Murguía y una experta en el tema, hablaron sobre la salud emocional, los apegos y las relaciones afectivas.

Lee también: José Eduardo reacciona a las versiones que aseguran que su hermano Vadhir golpeó a Eugenio Derbez



Ante esto, Adame expresó que los patrones al buscar pareja se dan porque no hay una introspección acerca de lo que realmente se quiere: “A mí me ha pasado seis veces, es increíble que me caso con una mujer, que era seis años mayor que yo, celosa, que además su problema era ser interesada, ambiciosa, hasta que me di cuenta, luego otra me buscó para arreglarle papeles en México y darle comodidades”.

El exconductor de “Hoy” también comentó que hizo una introspección para descubrir por qué se buscaba “mujeres” con dichas características y reconoció que hasta la fecha sigue sin saber qué busca en una pareja.

Ante las declaraciones, algunos de sus compañeros se sorprendieron. Esto dio pie para que diversos seguidores del programa expresaran que Adame era un misógino incluso aseguraron que VLA estaba bajando su calidad al invitarlo.

Lee también: Alejandra Guzmán se defiende de una fan que la toca indebidamente y su reacción se vuelve viral

El usuario Carlosrrb9 dijo que uno de los problemas del matutino era pensar que poner a personalidades polémicas les aumentaría el raiting , mientras que Rodriguezkandhy se mostró molesta porque le dan foco a personas que insultan a mujeres.

“Por qué seguir incluyendo a un sujeto grosero” y “No tienen otro personaje qué invitar que al grosero de Alfredo Adame” también se vieron en los comentarios.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



jgt