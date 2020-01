Alexander Acha defiende a Danna Paola

Alexander Acha, compañero de la actriz en La academia, defiende a Danna Paola, a quien señalaron de “grosera” al no detenerse a dar entrevistas a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, tras la polémica que vivió en el reality show. El cantante asegura que en ocasiones los periodistas invaden el espacio vital de las figuras públicas. “Ustedes pueden preguntar lo que quieren, pero también nosotros responderemos lo que queremos, busquen la nota, pero no a toda costa, excedieron los límites del respeto y del espacio vital de Danna y de quien sea, no estuvo bien”.

Cambian a las Mentiras por Los Tigres en el Auditorio Nacional

El 7 de marzo estaba anunciada la presentación de Mentiras el musical, obra que repasa las canciones de los baladistas de los años 80. La fecha y el lugar ahora están destinados para los rugidos de Los Tigres del Norte. ¿Qué pasó? La producción del musical canceló la presentación por “problemas de logística” y a cambio ofreció devolver el dinero o invitarlos a las funciones que habitualmente ofrecen en el Teatro México. Ningún otro conflicto, aseguran.

Mariana Echeverría busca chamba

La conductora Mariana Echeverría tuvo un 2019 lleno de trabajo y con tiempo para el amor, pues se casó con Oscar Jiménez, pero estos inicios de 2020 se le están complicando laboralmente porque ya dejó claro que busca chamba: “Me aburro. Necesito encontrar trabajo”, expresa en sus redes sociales, donde ha recibido un sinfín de sugerencias, desde los que le dicen que aproveche estas vacaciones hasta los que le sugieren crear su propio canal de YouTube. ¿Encontrará chamba pronto?