Alexa, hija de Héctor Parra, reacciona al mensaje que mandó el actor desde prisión

Ha pasado más de un año desde que Alexa, hija de los actores Ginny Hoffman y Héctor Parra, interpusiera una denuncia en contra de su propio padre por el presunto abuso sexual que habría sufrido desde muy temprana edad. Desde entonces, Parra se encuentra detenido en el Reclusorio Oriente en espera del final de su proceso.

La tarde de ayer, durante el programa "Ventaneando", Pati Chapoy y compañía presentaron una grabación que fue enviada desde prisiòn por el actor y en al que, además, de desearle felices fiestas a los conductores, agradecía por le apoyo y la creedibilidad que ha recibido en este momento tan complicado de su vida.

Esta situación ocasionó que Alexa rompiera el silencio y, a través de sus redes sociales, expresar su sentir respecto a las palabras de Parra, las cuales tachó de ser una completa "manipulación": "Mi papá les mandó un mensaje y también mi hermana, él les mandó unos regalos, unas cosas hechas a mano y pues me tocó mucho, porque es algo que a mí también me pasó de chiquita. Esa es su manera experta de manipular y lo que me da mucha impotencia es que caigan en eso", dijo.

Lee también: Integrante de Los Caligaris insulta a los mexicanos y las redes piden cancelarlos del Vive Latino

Hoffman, ademàs, mandó un mensaje directo para los medios de comunicación que durante este tiempo han abogado por la libertad de Parra y les pidió ya no transmitir su opinión, pues podrìan estar hacièndoe daño a otras víctimas sin que lo supieran.

"Tengan mucho cuidado con lo que transmiten, con lo que opinan y con lo que creen, porque no sólo es por mí, es por muchas personas que están transmitiendo que se callen y están apoyando a los agresores, entonces tengan mucho cuidado con la manipulación que están ejerciendo contra ustedes, gracias”, finalizó.

Lee también: Él es Federico Zapata, el músico que quedó fuera de Los Caligaris tras insultar a los mexicanos