Alexa Castro muestra con orgullo su herencia artística

Alexa Castro forma parte de una generación de artistas que tienen sobre sus hombros el apellido de sus padres y su prestigio, como los Aguilar, los Fernández, los Mijares Hogaza o los Capetillo Gaytán, por mencionar algunos, por lo cual el desafío de demostrar que son dignos de seguir con el legado es alto, pero ella aseguró que está lista para hacerlo.

“Es un honor poder decir: ‘soy hija de tal’ y ‘soy nieta de tal’, pero también es una gran responsabilidad porque estoy entrando a una carrera en la que mi mamá (la actriz Daniela Castro) ya está, de otra forma, pero está; aún así me siento muy agradecida por tener todo el apoyo que he recibido tanto de mis papás como de mis abuelos y ahora me toca mostrar cómo el talento y la vocación jala”.

Alexa supo desde que tenía ocho años que quería ser cantante; aunque ya había probado la actuación, en la música encontró la forma de expresar sus sentimientos a la gente.

“Para mí cantar es como una terapia, porque al final del día externo lo que la canción me provoca o lo que mueve en mí y, si tú logras transmitir eso a las personas es algo increíble, por eso estoy muy contenta de haberme decantando por este camino”.

La hija menor de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz Borja, nieto del exmandatario de México Gustavo Díaz Ordaz, estrenó ayer el sencillo “Si te miro”, escrito por el sinaloense Horacio Palencia, y con el cual marca su debut en el mundo de la música.

“Algo que yo quiero hacer es no escribir una canción por escribirla, ni cantarla por cantarla, por ejemplo, este primer sencillo fue una historia personal de una decepción amorosa, cuando terminé mi primera relación, pero también tiene una letra con la cual muchas nos podemos identificar, porque dice que, a pesar de que nos duele, podemos salir adelante. Quiero dejarle algo a las personas, que les aporte algo en su vida”.

Alexa explicó que desde 2019 trató de iniciar con este proyecto, pero debido a la pandemia se fue retrasando todo.

Aún así, la intérprete se dedicó a prepararse y aprender de quienes la rodean, ya que proviene de una familia de artistas, comenzando por su abuelo Javier Castro Muñoz, músico y compositor que formó parte del quinteto de Los Hermanos Castro.

“Me hubiera encantado compartir esto con mi abuelo, pero se nos fue antes de tiempo (el 17 de diciembre de 2021), aunque sé que está aquí conmigo, y estoy muy feliz, porque todo al fin está sucediendo”.