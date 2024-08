Álex Ubago subió al escenario y, entre sus manos, llevaba a su eterna compañera; su guitarra, una escena semejante a la que ofrecía la primavera del 2002, cuando el cantante español visitó por primera vez nuestro país. Ahora, 22 años más tarde, vuelve para celebrar más de dos décadas de trayectoria, marcada por canciones de desamor, coreadas por sus fans que, así como él, hace un tiempo dejaron atrás la época de la adolescencia pero que, esta noche, pudieron revivir.

Álex, que optó por usar como nombre artístico la forma cariñosa en que lo llamaban familiares y amistades, debido a que ya había dentro de la industria un Alejandro (Sanz), cumplió una cita pendiente que tenía con sus fanáticas y fanáticos mexicanos, reunirse esta noche para evocar un tiempo en que conquistó a toda una generación con su música.

Abrió la noche con "¿Qué pides tú?", una canción que pertenece a su primer disco, lanzado en 2002.

El músico vistió, muy sobrio como es, una playera negra, acorde con el color de todas las otras prendes que portó, así como unas gafas, de las que se desembarazó luego de un rato.

Acogió a sus fans con un emotivo mensaje acerca del camino que ha recorrido, desde que dio inicio a su carrera, ya que desde esos tiempos, nuestro país fue uno de los que lo abrazó:

"Gracias por acompañarme esta noche, por preservar un hueco en sus vidas para pasar este momento, vamos a tratar de dejar nuestras preocupaciones, nuestros problemas del otro lado de la puerta, déjemos llevarnos por la emoción; no todos los días se cumplen años en la música, se mezclan muchos sentimientos en mi corazón, en mi mente, sentimientos de orgullo, nostalgia de mirar hacia atrás, me remonto al principio de todo, cuando esto comenzaba; era un chaval de 17, vivía con mis padres, me pasaba horas y horas en mi habitación haciendo canciones", introdujo.

A continuación, el español, acompañado por un guitarrista, un bajista, un tecladista y un baterista, cantó "Por tantas cosas", la canción que escribió para su madre y su padre.

Le siguieron "Míranos", "Destinados", "Amarrado a ti", "¿Sabes?", así como "Me arrepiento" y "Ella vive en mí".

Seguido, interpretó "Estar contigo" y "Sigo aquí", mientras que hacía una que otra broma y hacía su mayor esfuerzo para insultar, o maldecir, en "en mexicano".

"Aunque no te pueda ver", "No te rindas", "Idiota", "A gritos de esperanza" y "Sin miedo a nada" fueron otras de las canciones que tocó e interpretó.

Durante dos horas, Ubago interpretó 18 de sus temas más exitosos, los cuales pertenecen a los siete álbumes de estudio con los que cuenta.

Provocando la euforia del Auditorio BB, resguardó alrededor de 3 mil 200 personas.

El músico, de 43 años, cerró la noche con su exitoso tema "Sin miedo a nada", que a pesar de ser el más famoso, no es recordado con su título original, sino como "Me muero por conocerte", una de sus frases.

El concierto de esta noche marca el inicio de la gira del cantautor por México, a través de la que también visitará Guadalajara, Monterrey, Puebla y Mérida.

Tras abandonar nuestro país, Alex tendrá como destino Argentina y Uruguay para, más tarde, regresar a su natal España, en donde dará por terminada su gira.

