Alex Kapranos, cantante de la banda Franz Ferdinand; nostálgico al comprobar que sus canciones ya son de dominio popular

“Para mi son una forma de expresar mis emociones, no pienso para qué servicio digital va a funcionar o cómo va a reaccionar la industria”, dijo en una charla con EL UNIVERSAL.

Esta noche, en el Palacio de los Deportes, al frente de la banda Franz Ferdinand, comprobó que efectivamente sus canciones ya son de dominio popular y eran coreadas y saltadas por 14 mil asistentes al recital.

Tan pronto el músico escocés apareció sobre el escenario, con guitarra al hombro y camisa con estampado de estrellas, el domo de cobre vibró.



Y él, sabedor de eso, extendió el micrófono hacia el público en “Walk away”, que de inmediato contestó con los versos de la misma y alzando en varios sectores su teléfono celular para capturar imágenes.

Con “Right thoughts” extendió su brazos hacia el cielo, deteniéndose por unos instantes como rey ante sus súbditos y con “Do you want to” se sacudió la cabellera mojada de sudor, para en seguida rasgar las cuerdas de su guitarra.

“Muchas gracias, buenas noches México, cómo están ¿todo bien?”, había dicho en su primera interacción con el público.

La visita de la banda a la Ciudad de México se dio tres años después de la más reciente, ocurrida en el Corona Capital de 2019. Esa fue, prácticamente, de las últimas presentaciones en vivo del grupo, antes que la pandemia por el Covid-19 detuviera toda actividad masiva.

Durante la primera cuarentena, apuntó horas antes de si encuentro con los fans, dicha presentación estaba en la mente de Alex, preguntándose si algún dia regresaría.

Así que para cuando se confirmó el concierto, estaba feliz.

Para el regreso con el Hits To The Head Greatest Hits Tour 2022, se dispuso de un escenario con tres pantallas gigantes, y luces cambiantes a moradas, violetas, blancas y azules, el cual recorría de un lado a otro.

De pronto alguien le aventó un muñeco de peluche, original de una cadena de farmacias, y sonrió antes de tomarlo.

“The dark of the matinée” y “Take me out”, ambas lanzadas originalmente en 2004, fueron de las que más emoción levantaron entre el público, el cual jamás volvió a ocupar sus asientos.

“Lucid dreams”, “Michael”, “Love illuminatiom” y “Stand on the horizon”, fueron otras de las 21 canciones que la banda eligió para la jornada musical.

Alex, Bob Hardy, Dino Bardot, Julian Corrie y Audrey Tait, cumplieron.