Los más preocupados por la constante filtración de detalles en torno al matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal son los padres del cantautor pues les parece sospechoso que la pareja no deje de estar en el ojo del huracán de los rumores y los chismes. Las sospechas ya recaen en alguien: un guardaespaldas del cantante que en su momento lo fue también de su exesposa y, al parecer, es él quien mantiene informada a Cazzu, la mamá de la hija de Christian, de los movimientos, momentos de felicidad y de enojo que se suscitan entre los recién casados.

Hace unos días, afuera del Auditorio Nacional, minutos antes de que iniciara el concierto del cantante español Melendi se encontraba la famosa fotógrafa Mariana Yazbek, quien en la década de los 90 fue de las más solicitadas en el medio del espectáculo, pero también es recordada por haber sido novia de Luis Miguel. La fotógrafa aparentemente esperaba a alguien y justo en esos momentos pasaba por ahí la actriz Leticia Calderón, quien la reconoció de inmediato y la saludó efusivamente, además le hizo saber que ella ha sido la profesional de la lente que mejor la ha retratado a lo largo de su carrera. Y si esta casualidad fuera poca, Yazbek le compartió que justo un día antes, revisando su archivo, dio con una fotografía de ella donde lucía espectacular; tal vez el universo les esté mandando señales y sea este el momento en que vuelvan a trabajar juntas.

Miles de reacciones ha generado el trato que René Franco dio a quien fue su colaboradora por unas semanas, la actriz Fernanda Ostos en “La taquilla” programa que el comentarista dirige y que es transmitido por YouTube. Y es que durante la transmisión del programa del pasado jueves, René se dirigió a Fernanda de manera poco educada, exigiéndole que se encuadrara ante la cámara, pero de forma poco delicada, la actriz, que al principio sólo recibió indicaciones sin poder hablar ya que René no la dejaba, movió varias veces cabeza y hombros, hasta que entre tantas órdenes René le dijo “mueve tus nalguitas”, lo que generó desconcierto total en Ostos para luego ser sacada de cuadro definitivamente por órdenes de Franco. Al respecto Fernanda publicó en sus redes un video del momento incómodo que vivió junto con este mensaje: “Así trata Rene Franco a sus compañeras de trabajo… Para quienes no lo saben, comencé a ir a “La Taquilla” hace un par de semanas y acepté gustosamente (sin importar las horas o el tiempo que me hicieran esperar antes de comenzar). Sin embargo, jamás imaginé que me tratarían de esa manera. Al principio lo tomé como una broma, pero en el fragmento que les comparto a continuación, pueden observar cómo, incluso antes de que yo entrara, ya se expresaban de mí de una forma que no me agrada”.

