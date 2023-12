¿Alemán violenta a su pareja Akasha? Esto es lo que se sabe

El cantante Alemán, cuyo nombre real es Érick Raúl Ramírez, ha acaparado la atención en las redes sociales tras las supuestas acusaciones de agresión física por parte de su novia, la rapera Akasha.

Usuarios en línea compartieron en Twitter las presuntas fotografías de la evidencia, que aparentemente fueron publicadas y luego eliminadas por la cantante en sus historias de Instagram la noche de ayer jueves 7 de diciembre.

Las imágenes mostrarían moretones en los brazos, piernas e incluso lesiones en los dedos de la intérprete. Además, ha circulado un audio donde se escucharía a Alemán reclamando fuertemente, con gritos y sonidos que podrían asociarse a golpes, mientras que Akasha le pediría que se detenga.

Lee también: Actor de "Mi pobre angelito" pide donaciones para financiar la extirpación del tumor que tiene en la boca

“Dime a qué ver… millonaria te vas a cul…”, grita la voz masculina en el audio, a la par que la voz femenina exigiría bajar de un automóvil en movimiento: “Déjame bajar… ya deja de hablar estupideces… estás asustando mucho… ya me quiero bajar”, se escucharía a la artista.

A pesar de las "acusaciones", la pareja no ha abordado públicamente la situación. Continúan compartiendo momentos juntos durante unas vacaciones en la playa, cuya ubicación se desconoce. Asimismo, se encuentran trabajando en un nuevo videoclip musical.

Foto: Vía redes sociales.

Es importante señalar que se desconoce si los videos e imágenes realmente provienen del perfil de la rapera.

No obstante, en su cuenta de Instagram, donde Akasha ha restringido los comentarios, aún se pueden ver mensajes de apoyo como: "No borres comentarios, Akasha, no tienes por qué defenderlo. Estamos contigo", "No borres nada", y "Eres una reina y no mereces ningún tipo de maltrato".

EL UNIVERSAL intentó comunicarse sin éxito con el cantante para confirmar o desmentir las presuntas fotografías y las “denuncias” hechas por su pareja.

¿Este es su ídolo? Porque el mío sí.



Caperucita siempre es la buena si solo sabemos su versión de la historia. Ningún hombre debe de ser humillado como lo lo hizo Akasha al cínicamente insinuar su interés en otro hombre. Alemán solo defendió su honor, fue víctima de un engaño. pic.twitter.com/N6kt6OD5P9 — Kurt Con Vergã Millonaria De Metal (@QrtDMetal) December 8, 2023

Lee también: Eugenio Derbez es "detenido" en el aeropuerto de Nueva York por culpa de una sandía