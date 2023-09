Alejandro Sanz recibe doctorado honoris causa y lo dedica a "la alegría"

El cantante Alejandro Sanz dedicó este jueves a la alegría el reconocimiento que recibió como doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz (sur), por considerar que es "una asignatura que no se da en ninguna universidad del mundo" y que es el "condimento indispensable para cualquier cosa fundamental".

Sanz, uno de los cantantes españoles más internacionales, aprovechó este reconocimiento de la universidad de la tierra de sus padres, de su infancia y adolescencia, para hablar de la importancia de la alegría, después de que el pasado mes de mayo lanzara en sus redes sociales un mensaje en el que confesaba que no estaba bien: "estoy triste y cansado... estoy trabajando para que se me pase... Pero a veces no quiero ni estar", confesaba.

Hoy, con una amplia sonrisa juró y prometido a la vez cumplir todos los honores de su nueva distinción, y desde un escenario tan distinto a los que suele pisar, el doctor Alejandro Sanz quiso cantarle a la alegría en su discurso.

"Me gustaría dedicar este discurso a una asignatura que no se da en ninguna universidad del mundo: La Alegría. Mas allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje. La alegría es el condimento indispensable para cualquier cosa fundamental, afirmó y elogió a "la alegría de vivir con la pasión por delante".

"De los momentos más graves hay que aprender" porque "la tristeza, la preocupación, solo puede ser un trampolín", dijo.

Dedica palabras a Paco de Lucía

Dedicó otro momento del acto a la memoria del guitarrista Paco de Lucía, que en 2007 fue también investido doctor honoris causa por esta universidad, con lo que ambos se unieron a un claustro al que pertenecen ilustres como Rafael Alberti, Fernando Quiñones, José Manuel Caballero Bonald, Andrés Segovia, Margarita Salas o Almudena Grandes.

También homenajeó a "la música del conocimiento, del esfuerzo, de la curiosidad, a las universidades de todo el mundo, a la gente que estudia sin recursos, en sitios donde sobrevivir ya es un logro. Se lo dedico a los que con un lápiz hacen arte, a los que con una pizarra hacen estudiantes, a los que con una guitarra hacen historias, a lo bello de vivir buscando siempre una nota, un número, una ecuación o una estrella o un detalle que nos salve", continuó.

En su primer reconocimiento universitario como doctor honoris causa en España e Iberoamérica, Sanz quiso enmendar la afirmación de su discurso en 2013, cuando fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Berklee (Boston, USA) y apuntó "que la música era matemática pero la matemática no era música".

Hoy ya sabe que "la matemática también es música, como la ciencia, la historia, la ingeniería, o la medicina también son música" porque "todas requieren de cierto ritmo, de cierta armonía, de cierta apuesta por la belleza y de la revelación, de la iluminación, de la magia, de lo que está mas allá, de lo que parece posible… o probable".

Sanz, que ha vendido más de 25 millones de discos, es el artista español con mayor número de premios Grammy (24 latinos y 4 americanos), y cuenta con 22 álbumes publicados entre 1989 y 2022.

rad