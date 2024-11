Alejandro Sanz anda muy enamorado y aplicado con su nueva novia, la española Candela Márquez, con quien mantiene una relación y ya ambos gritaron su amor a los cuatro vientos, eso sí, que no le anden diciendo al cantante de 55 años que su nuevo amor se parece a su entrañable amiga Shakira.

Desde que se supo que el intérprete estaba interesado en la actriz, casi 20 años menor que él, muchos cibernautas coincidieron con que Candela y la colombiana Shakira se parecen físicamente, por lo que los comentarios al respecto comenzaron a aparecer en las fotos de la actriz.

Ahora, tras hacer oficial el romance, el intérprete de "Corazón partío" respondió varios comentarios en redes que hacen referencia a su nueva relación, y a su amistad con la voz de "Pies descalzos", de quien muchos dice, Sanz estuvo o está enamorado.

De perfil y en algunas fotos, la actriz Candela Márquez sí tiene parecido con la cantante Shakira.

Alejandro Sanz defiende a su novia y a Shakira

Alejandro Sanz respondió algunos comentarios que cibernautas le hicieron a su novia Candela Márquez, por ejemplo, alguien le avisó a la actriz que le había escrito en privado, a lo que Sanz respondió:

"Escríbe a mi, Jose, guion bajo, rivero, guion bajo, palacio. Te resuelvo todas tus dudas".

Otro comentario que mencionó que Candela era igual a Shakira, y que así se la había buscado Alejandro, éste respondió más enérgico, remarcando que su comentario era una mierda.

"Sanz no supera a Shakira y como ella no le hizo caso se agarró a esta que está igualita, pero sigue cantándole a la cubana que tampoco supera", escribió el cibernauta, a lo que el español contestó:

"Pobrecito, sumérgete, pero sumérgete mucho más.... Tu lugar está ahí en el fondo. Donde nada importa. No más respirar, y ahí vas a entender tu m*** de comentario".

Alejandro Sanz reacciona a las comparaciones entre su novia Candela Márquez y su amiga Shakira.

En otro comentario en el que una usuaria atacó a Shakira, diciendo que no era tan bonita como Candela, Alejandro Sanz mostró su apoyo a una usuaria de que defendió a la colombiana.

Sin embargo, las respuestas de Alejandro Sanz sorprendieron a algunos de sus seguidores, quienes le recomendaron no hacer caso y vivir la vida.

"Al leer los comentarios de Alejandro Sanz deja mucho que decir de él. Se está comportando como un chico adolescente, esas son las consecuencias de estar con alguien mucho más joven. Poco le durará esta relación porque leyendo lo que veo, pues... ¡Chico, compórtate como un un hombre de tu edad!". "Me sorprende que @alejandrosanz este contestando de esa manera los comentarios que hay por aquí. Sinceramente espero que no sea él. Alex es más respetuoso y no suele entrar en estas historias. Te extrañamos en España con ganas de verte pronto jefe. Un abrazo y a disfrutar mucho de la vida", se lee.

Lo cierto es que Sanz está muy enamorado y lo grita a los cuatro vientos, como en este comentarios que le escribió a Candela en el que le dice lo mucho que la extraña y lo hermosa que es.

"Mi niña ya te extraño nos vemos pronto no hay manera de explicar lo que no tiene explicación. La belleza exterior es evidente la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido más te quiero", confesó el enamorado Sanz.





