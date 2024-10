El amor ha regresado a la vida de Alejandro Sanz, el cantante español estaría estrenando romance con la actriz española Candela Márquez, después de que ambos fueron captados muy cariñosos en un partido de futbol junto a David Beckham y por la costa de Miami Beach, donde reportan que pasaron la tarde juntos y disfrutaron de una copa de vino.

Sanz abre las puertas de nuevo al amor tras año y medio después de su ruptura con Rachel Valdés; ahora, el cantante estaría pasando por un momento feliz con Candela, de 36 años, quien suma en sus redes varios comentarios románticos del cantante de 55.

En una foto, donde Candela está leyendo, Alejandro comentó:

"No hay un marco, en ninguna obra de arte de ningún museo del mundo que pueda enmarcar tanta belleza, tanta pureza ni tanta verdad"; mientras que en otra foto donde la actriz aparece de perfil con un gorrito, el intérprete de "Corazón partío" confiesa que la extraña.

"Me encanta tu sombrerito. El fotógrafo debía ser bueno ya te extraño", se lee.

Aunque con los comentarios en redes y con algunas ocasiones que los han visto juntos en eventos, ya estaba más que claro que había un romance entre ellos, ahora, con las fotos que circulan en redes donde aparecen abrazados quedaría confirmado este nuevo romance que ya está dando de qué hablar.

En una reciente fiesta del actor español Paco León, éste dijo a Europa Press lo enamorados que lo vio en la celebración.

"Yo no sabía nada ¿sabes? A Candela no la conocía y se lo pasaron muy bien en mi fiesta, me gustó mucho. Los vi allí, los vi muy bien, muy enamorados y qué bien que estuvieran a gusto, la verdad. Porque yo invité a Alejandro, que nunca viene a nada, y la verdad es que me gustó que estuviera allí y que estuviera a gusto. Y como no había prensa... Libertad. Él estaba tranquilo y ella también, y estábamos disfrutando. El amor cura muchas cosas", dijo.

¿Quién es el nuevo romance de Alejandro Sanz?

Candela Márquez suma proyectos televisivos en México, como cuando actuó en la telenovela "Muchacha italiana viene a casarse", en 2014 junto a Livia Brito y José Ron, o en 2023 como parte de los participantes de "La estrellas bailan en Hoy".

Candela, casi 20 años menor que Alejandro, tiene una cabellera larga y rubia, por lo que a algunos cibernautas opinan que se parece a la colombiana Shakira, amiga de Sanz desde hace años, y quien para algunos, es la verdadera alama gemela de Alejandro, y aunque en repetidas ocasiones se ha creído que entre ellos hay algo más que una amistad, ambos han dejado claro de que esto no es así.

De perfil y en algunas fotos, la actriz Candela Márquez sí tiene parecido con la cantante Shakira.

Lo cierto es que en algunos poses y fotos, Candela Márquez sí tiene un parecido con Shakira aunque en realidad son muy distintas; hasta el momento ni el cantante ni la actriz han hecho oficial el romance, sin embargo las fotos en las que aparecen muy acarameladitos ya están dando de qué hablar.

La actriz María León, hermana de Paco León, elogió a Candela, quien en la fiesta de su hermano se veía, dijo, muy cómoda junto a Sanz.

"Es guapísima, encantadora, simpática, con un saber estar increíble, y sobre todo con una generosidad importante, porque llegar allí, ya te digo, Alejandro sí que lo conocemos, nosotros nos conocemos, y él podía sentirse cómodo, pero ella se sintió con la misma comodidad, y fue encantadora, la verdad que fue un placer tenerla allí con nosotros. Hombre, y como para no estarlo, yo también lo estaría, ¿eh?", detalló, confirmando que la actriz valenciana ha encajado a la perfección en el círculo de Sanz.

rad