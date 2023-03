Alejandro Sanz piensa que, en cuestión de formatos, la música está volviendo a los años 60, cuando en lugar de álbumes con más de 10 canciones se lanzaban sencillos o EP (mini álbumes de corta duración).

El cantante español ve varias ventajas en esta dinámica que además ha sido aprovechada en los últimos años por la industria gracias a las plataformas digitales y la oportunidad de estrenar canciones de forma individual.

“Una (ventaja) es pensar en que no tienes que invertir tanto tiempo en hacer 10 o 12 canciones… y después también que cuando tú haces un álbum completo, de las 10 o 12 canciones normalmente no se escuchan más de tres o cuatro, por lo cual las otras pasan al cementerio donde viven las canciones que nunca se escucharon”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sanz está promocionando su sencillo de pop y urbano “Correcaminos” que forma parte de su nuevo EP, junto con los temas “Volé” y “Cuándo”, y que cuenta con la colaboración del venezolano Danny Ocean.

“Yo siempre he sido un poco ecléctico o atrevido en la música. Creo que lo importante es ser agradecido y generoso y estar abierto cuando haces música”, considera Sanz, quien explica que el urbano, en diferentes versiones como el reggaetón o el rap, lo ha acompañado desde temas como “La tortura”, que grabó junto a Shakira en 2005.

“Todo lo que tenga que ver con música es bueno; luego hay quien lo hace mejor, peor, o quien me gusta más o menos... pero a mí el género urbano siempre me ha gustado mucho. Toda la música está ahí para poder mezclarla y esa es la magia. Y sin embargo que todo termine sonando a ti, eso es lo difícil y el reto y las cosas que tienes por delante”.

Pero más allá del ritmo, para Alejandro Sanz “Correcaminos” es además una canción que refleja su filosofía de vida:

“Habla un poco de la actitud que creo que es correcta en la vida la que a mí me gusta. Esa forma de elegir un camino, un sueño, ir por él a toda leche y que nadie te pueda parar, que ningún obstáculo te pueda apartar”.

Labor social

Sanz, quien el pasado lunes fue nombrado como hijo predilecto de la provincia de Cádiz, España, también es uno de los rostros de la campaña de la asociación Asindown “No más acoso”, en contra de la discriminación que sufren las personas con síndrome de Down. Al respecto, explica el papel que tiene en su vida el hecho de no limitarse a su labor artística.

“El estar siempre en diferentes causas es algo de justicia, es como devolverle un poco a la vida lo que me ha dado. Me ha dado la oportunidad de vivir de lo que quiero, de ser un privilegiado.

“Hay cosas que veo que no me gustan e intento hacer lo posible por cambiarlo dentro de la posibilidad y el tiempo que me deja mi trabajo... Hay un departamento en mi oficina exclusivamente dedicado a este tipo de cosas porque creo que es importante sobre todo crear conciencia. Hay tantos frentes abiertos en la vida que es increíble, así que tenemos mucho trabajo por delante pero también mucha ilusión y ganas”.

Recientemente, Sanz anunció cuatro nuevas fechas en México en octubre: en Tijuana, Hermosillo, Culiacán y León.