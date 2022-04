Alejandro Filio regresa a los escenarios y emite su apoyo por Oceransky

El cantautor Alejandro Filio comenta que, la tecnología es de gran ayuda si se le da un buen uso y si se usa para mal, invita a las personas a discernir entre la verdad y la mentira, y ahora que regresa a los escenarios comenta que, tanto él como otros músicos, apoyan a Edgar Oceransky para que siga adelante después haber sido señalado en redes sociales.

“Por supuesto que todos los compañeros estamos con Edgar, con su carrera, con el apoyo que continué haciendo presentaciones de esta celebración de los 20 años de su primer disco, creo que ha sido muy claro en lo que ha querido mencionar, que esta celebración le trae recuerdos mucho más gratos que los comentarios que pudo hacer hecho en un escenario, en un momento en donde su vida las cosas a lo mejor no pintaban como lo pintan ahora, pero definitivamente no es un final, sino una consecuencia de un acto y creo que todos tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos en determinado momento”, comenta a EL UNIVERSAL Alejandro Filio.

Ante la controversia que se hizo viral de Oceransky por el audio en donde se escuchaba que “le gustaban las adolescentes”, Filio decidió alzar la voz y comentar al respecto diciendo, “Al César lo que es del César y a Dios…que te vaya bien”.

Lee también: Madre biológica de Zahara, hija de Angelina Jolie, dijo que su embarazo fue producto de una violación

“Yo lo que decía era que saliera, porque la verdad es la verdad y a cada quien le toca lo que le toca, yo que lo conozco muy bien, como todo ser humano hemos cometido errores, pero que tenemos también la obligación de remediarlos y la responsabilidad de afrontarlos. El comentario que yo puse a lo mejor lo que hizo fue distraer un poco la atención después de que estaba completamente acosado, atacado y rechazado por mucha gente, que incluso lo siguió por muchos años, todas estas cuestiones mediáticas son delicadas, y los errores que comentamos los artistas en nuestra carrera seguramente serán recriminados y rectificados en este tipo de comentarios mediáticos”, explica.

El trovador de éxitos como “Brazos de sol”, “Mujer que camina”, “Después de ti”, entre muchos más, explica que existen aplicaciones que pueden suplantar a una persona en video y en el mal uso de ellas, pueden hacer que cualquiera diga o haga algo que es falso.

“…es cuestión de cómo lo tomemos, la parte mala es algo que hay que tener mucho cuidado y precaución con las personas, que el éxito no es el montón de likes que puedan tener sino el reconocimiento de lo que hagamos, de las cosas reales”, apunta.

Filio profundiza y dice que es gracias a esta tecnología que las personas pudieron estár juntas durante el encierro debido a la pandemia, les abrió las puertas para tener el mundo cerca y eso es de agradecer.

Lee también: Academia de cine de EU prohíbe a Will Smith asistir a entregas de los Oscar por 10 años

“Yo recordaba un análisis de un gran pensador futurista, completamente visionario que fue y sigue siendo, Octavio Paz, cuando mencionaba que el buen uso de la tecnología y las nuevas formas es una de las herramientas fuertes de los artistas y exactamente eso, estos dispositivos nos han mantenido en contacto con la gente en toda esta distancia, hacer concierto en vivo desde una cama con una guitarra ha sido poder invitar a la gente a nuestro lugar más íntimo, rincón de creatividad, para mí eso ha eso muy importante ser creador de contenidos, eso es muy buen uso”, señala.

Ahora que el mundo ha regresado un poco más a la normalidad, el cantautor lo celebra con un concierto físico este 9 de abril en el Teatro Centenario Coyoacán en el cual hará un repaso de todas sus grandes composiciones, mientras puede sentir la energía y el calor nuevamente de su público.

“La pandemia, para mí ha sido valorar estar cerca de la gente cantando en conciertos presenciales, todo este tiempo yo me he dedicado a estar evaluando y viendo sobre todo las cosas más importantes que no habíamos tenido, tener tiempo de pensar y meditar en este fenómeno que hemos pasado todos juntos, yo creo que para mí, como para toda la gente va a ser una manera diferente de pasar un concierto porque vamos a poder estar juntos nuevamente y esto es algo que hemos esperado durante mucho tiempo”, expresa.