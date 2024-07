Alejandro Fernández presume su relación con Cuarzo, su nueva conquista

Alejandro Fernández tiene un nuevo amor, y no se trata de una mujer, sino de una criatura con la que nunca antes había tenido tanta cercanía, pero que ahora que la tuvo lo cautivó por completo, se trata de un gato llamado Cuarzo.

A través de sus redes, el cantante compartió varias fotos de su escapada a las playas de Jalisco y Nayarit, primero posteó imágenes conviviendo con sus perritos y disfrutando de la playa.

Alejandro Fernández se da un descanso en la playa junto a sus perritos.

"El potrillo" hizo muecas a la cámara y lo compartió con sus casi cinco millones de seguidores.

Pero lo que realmente enterneció a sus fans fueron un par de fotos en las que como nunca antes, el hijo de Vicente Fernández aparece apapachando y besando a un gato blanco.

"Jamás había tenido una relación con un gato, pero definitivamente Cuarzo, me conquistó", confesó el intérprete de "Nube viajera".

Alejandro Fernández, fascinado con este gato llamado Cuarzo.

De inmediato sus seguidores le compartieron sus experiencias con los gatos, y lo felicitaron por haberse dado la oportunidad de conocer a esta especie más de cerca.

"A mi me sucedió lo mismo, no conocía el mundo de gatos hasta que mi hijo llegó con un gatito pequeñito, admiro su independencia a dar su amor cuando él lo decida y me sorprende lo limpio que es para hacer sus necesidades, son grandes compañeros ahora ya tengo dos, el Pascual y el Rusio son mis compañeros de vida junto a mi perrito Panchito y mi hijo son mi familia, los amo". "En la segunda foto tienes mirada felina.....te amo mi charro bello, saludos mi potrillo", se lee.

Alejando Fernández, de 53 años, también desató suspiros tras compartir un video apapachando a su nieta Nirvana, la segunda hija de Alex Fernández; el cantante continúa su relación sentimental con la modelo Karla Laveaga, quien lo acompañó a su escapada, sin embargo no compartieron fotos juntos.

