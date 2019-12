Alejandra Guzmán se hace amiga de sus odiadores

Alejandra Guzmán tiene un propósito para el próximo año. No se trata de un objetivo artístico sino de una actitud en redes sociales. La cantante está convencida de que no solo sus fans merecen atención, también sus haters (odiadores) y por eso ha decidido no solo dejar de pelear con ellos sino mandarles uno que otro mensaje en tono conciliador.

Eugenio Derbez va cada semana al estilista

Eugenio Derbez está estrenando corte de cabello. Por recomendación familiar, se hizo un look “juvenil y moderno”, lo cual ha representado un trámite engorroso para el comediante ya que ahora tiene que ir con el estilista cada semana ya que de lo contrario, el cabello se pone rebelde y pierde su encanto.

La obra de Bolaño va al cine… en secreto

Bajo el absoluto secreto se está realizando el casting de Los detectives salvajes, serie basada en la novela homónima de Roberto Bolaño. Algunos actores, como Gabriel Carbajal, de Chicuarotes, han sido requeridos para ver si dan con algún personaje. Gente allegada dice que pronto habrá noticias.