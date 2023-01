Alejandra Ávalos denuncia despojo y amenazas por parte de representantes legales de Morena

Hace unos días, la actriz Alejandra Ávalos acusó a Morena de haberla despojado de una propiedad ubicada en la Colonia Roma, misma que ella habría rentado al partido para ser utilizada por sus militantes.

Según declaraciones de la también actriz, la administración del partido se acercó a ella para rentar el inmueble como parte de sus oficinas; sin embargo, el contrato que firmaron ya habría vencido y tras varias negativas de llegar a una nueva negociación, fue despojada a la mala.

En entrevista para el programa de Adela Micha, Ávalos reveló que por desacuerdos dentro del mismo partido su casa fue tomada "pacíficamente" por otro grupo de militantes, fue entonces cuando todo se complicó, pues el domicilio sigue tomado y ella dejó de recibir los pagos por su uso.



Este es el inmueble por el que la actriz se encuentra peleando Foto: YouTube La Saga

Pero la situación ha escalado a niveles más graves, ya que aseguró que a pesar de haber llevado al caso a instancias jurídicas y recibir una sentencia a su favor, el partido se niega a desalojar; incluso ya habría recibido amenazas por parte de supuestos representantes externos.

"Me han dicho: "Señora Ávalos olvídese de su casa, si usted no nos firma un contrato olvídese de ver una renta, quizá hasta dentro de 15 o 20 años", dijo.

Además de acusar despojo de su casa, Alejandra Ávalos (@AvalosAle) asegura que ha recibido amenazas por parte del partido Morena, "lo que está sucediendo en esta casa es inaudito"

La exparticipante de "MasterChef" también señaló que ni siquiera ha intentado ingresar a su propiedad, pues el partido se ha deslindado de las personas que la mantienen ocupada, además de que tampoco quieren pagar los adeudos que tiene con ella, por lo que considera peligroso acercarse al inmueble: "La casa esta tomada. (No puedo) ni entrar ni nada, tampoco me he arriesgado porque creo que sería muy peligroso", agregó.

Pero Ávalos detalló que su caso no es el único, ya que anteriormente dicho partido político habría hecho exactamanete lo mismo con otro inmueble ubicado en la calle de Chihuahua, en la misma zona: "Lo que está pasando es inaudito, este mismo problema lo tuvieron con otra casa que rentaban en la calle de Chihuahua, fue tomada en las mismas condiciones que la mía. Ya es un modus operandi".

Por último, Alejandra pidió al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, interceder en este problema: "Esto debe llegar a oídos del presidente, no se puede seguir actuando en representación de un partido que está actualmente en el poder", finalizó.



Ávalos asegura que la propiedad sigue tomada y que fue vandalizada por los propios militantes Foto: YouTube La Saga

