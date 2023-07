Albertano quiere llevar a Wendy “al barrio”

Tanta ha sido la popularidad de Wendy Guevara en La casa de los famosos México que ya ha recibido diferentes propuestas de trabajo cuando salga del reality show, por ejemplo una telenovela con el productor Juan Osorio y la bioserie Ellas soy yo: Gloria Trevi, a cargo de Carla Estrada; ambas para Televisa.

Ahora se le sumó otra invitación a la influencer: un personaje dentro de la serie de comedia El príncipe del barrio, estelarizada por el actor Ariel Miramontes, Albertano.

“Si Dios quiere, nos da licencia y si se hace otra temporada invitamos a la Wendy, ¿por qué no? Estaría buenísimo”, expresó el comediante.

Esta información la confirmó la productora ejecutiva de este nuevo programa de humor, Rosa María Noguerón, en entrevista con EL UNIVERSAL, y adelantó que en la primera temporada aparecerá Kimberly Irene “la más preciosa” y Paola Suárez, integrantes de “Las perdidas”.

“La invitaremos, Wendy es de la casa y nos encantaría si nos confirman una segunda temporada, para que se pueda sumar con nosotros, el éxito de ella es ser una persona natural, que nació así de divertida, de espontánea”, expresó Noguerón, quien también es productora ejecutiva del programa de encierro.

Aunque la historia es completamente diferente a la obra Lagunilla mi barrio, El príncipe del barrio tiene algunos personajes iguales y otros parecidos, como el de Albertano y la Britney, este último papel trans que interpreta el personaje José Luis Guarneros; la Jarocha, que hace la actriz Alma Cero, y la Polly, de Violeta Isfel.

En el programa se verá la historia de amor entre Albertano y la Polly y lo difícil que será que consumen su relación, ya que la mamá de ella no quiere a este galán, quien trabajará en el negocio de vestidos de quinceañeras y novias de Britney.

No hubo ningún problema con traer los personajes de dicho montaje teatral a la tv, ya que cada cada actor tiene los derechos de los mismos, aseguraron tanto Miramontes, como Noguerón.

“Polly es un personaje que nosotros armamos para la serie, inspirados en algunos detalles de la obra de teatro; la Jarocha y Britney son personajes que crearon tanto Alma (Cero) como José Luis Guarneros junto a Ariel Miramontes, para que tengan su personaje sin problemas de licencias y para que después no dijeran que no son dueños de su personaje”.

A Ariel no le molesta estar encasillado en el mismo personaje y afirmó que la comedia es políticamente incorrecta, pero deben tener cuidado cómo se aborda.

“A diferencia de otros comediantes que se quieren desprender de sus personajes, para no sentirse encasillados, yo en Albertano, he encontrado un lugar muy a gusto, me cae bien, lo haré hasta lo que dure y hasta donde lo quieran pedir”, comentó el histrión.