Al igual que Schwarzenegger, Sylvester Stallone tendrá documental en Netflix

Sylvester Stallone seguirá el ejemplo de su colega, Arnold Schwarzenegger, y contará su vida a través de un documental biográfico que no sólo explorará sus 50 años de trayectoria. también algunas partes de su vida que, hasta ahora, son desconocidas para el público.

Actualmente, la vida del intérprete de "Terminator" ya puede ser vista por los usuarios de Netflix gracias a la miniserie “Arnold” y será la misma plataforma quien lleve al streaming todos los secretos del protagonista de "Rocky", aunque por el momento sólo se sabe que llegará al catálogo el próximo mes de noviembre.

El documental llevará por nombre “Sly” y está dirigido por Thom Zimmy. "Se necesita una mirada reflexiva e íntima a los triunfos y luchas de Stallone, dibujados en paralelo con los personajes indelebles que ha interpretado”, se informó en la página oficial de Netflix.





Lee también Productora de "La Casa de los Famosos" rompe el silencio y habla de la lista filtrada con el nombre del presunto ganador

Dentro de sus papeles más representativos de Stallone se encuentran las franquicias de “Rocky”, “Rambo”, “Los indestructibles”, por mencionar algunos de los que se tocarán en esta serie documental que se abordará su vida de forma retrospectiva.

“Me siento muy inmaduro, siempre he sido reacio a la cita ‘actúa a tu edad’ o ‘envejece con gracia. ¿cómo envejeces con gracia? No hay nada elegante en ti, cuando más viejo me hago, más trato de abrazar a mi hijo interior”, dijo Sylvester Stallone a The Hollywood Reporter.

Actualmente ya está disponible el tráiler que dura menos de un minuto, con un adelanto de lo que será la serie en donde el actor confiesa que sí hay aspectos de los que se arrepiente en su vida.

“‘¿Qué es más saludable? ¿Vivir bajo la ilusión que podrías haber sido genial o realmente tener una oportunidad de ser genial y luego lo arruinas y te das cuenta de que eres un fracasado?”, dijo en el documental, que incluye algunas fotografías de archivo.





Stallone llevará su vida a la pantalla chica. Foto:AP

Lee también Autoridades de Estados Unidos cancelan concierto de Peso Pluma en Nashville: ¿Qué pasó?