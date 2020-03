Al final las mujeres venceremos: Bala

Con casi 7 millones de suscriptores en YouTube, Bala forma parte de la generación llamada centennial, cuyo empuje se refleja en la realización de proyectos sin necesidad del respaldo de una empresa.

A sus 15 años, Bala tiene también un sentido de conciencia respecto a la realidad que vive la mujer en México.

¿Qué significa para ti el hecho de ser mujer?

Significa ser fuerte, ser poderosa, caminar con la cabeza en alto, soñar en grande y poder comerte el mundo. Pero también no dejar nunca de tener miedo. Cada mujer tiene una perspectiva diferente, pero creo que en muchos países no han cambiado las cosas, todavía las mujeres no tienen el derecho de ir a la escuela, tener un trabajo, todavía siguen en desventaja y siguen teniendo miedo, pero pese a esto se pueden comer el mundo.

¿Qué esperas del futuro para las mujeres?

Espero que esto cambie, estoy tratando de hacer algo, lo que está a mi alcance. Pero ojalá que todo el ruido que hemos estado haciendo, que la marcha, que el paro del 9 de marzo, nos haga darnos cuenta realmente qué son las mujeres. Siento que hay mucha gente que nos da por hecho y nunca sabes quién va a ser la siguiente a la que le pueda pasar algo. Tengo miedo por mis hermanas, por mi mamá, por mis primas, por las mujeres que quiero; quiero que todos sientan este miedo porque tenemos que hacer algo, reaccionar.