Agreden a Dave Chapelle en show, "¿Fue Will Smith?", pregunta Chris Rock

Fue cuestión de segundos en los que el comediante estadounidense Dave Chappelle fuera tacleado en el escenario por asistente a su presentación en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, como parte del festival Netflix is a Joke.

Asistentes al lugar registraron con sus celulares el momento en el que esta persona sube corriendo al escenario, lo avienta al piso con tremenda fuerza y se va huyendo por todo el lugar, mientras que la gente mira sorprendida la escena.

Momentos después el standupero logra levantarse y Chris Rock, que estaba también en el escenario, toma el micrófono abrazando a Chapelle y como si fuera broma hace el remate: ¿Ese fue Will Smith?, desatando las risas en el lugar y cambiando el ambiente que era de mucha confusión en ese momento.

De acuerdo a medios de comunicación locales, la policía habría atendido esta situación alrededor de las 22:45 hrs. y que el hombre habría sido detenido portando una pistola y un cuchillo.





La reportera de Buzzfeed, Brianna Sacks, registró y compartió en sus redes sociales el momento en el que este hombre es subido a una ambulancia.

Just came out of the Hollywood Bowl where a man charged and tackled Dave Chapelle on stage and got his ass kicked by at least 10 people.

LAPD and LAFD are now loading him into an ambulance pic.twitter.com/7SXPe9e8az

— Brianna Sacks (@bri_sacks) May 4, 2022