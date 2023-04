Adriana Llabrés prefiere un amor discreto

Para la actriz Adriana Llabrés, encontrar el amor en una aplicación no es para ella, una vez lo intentó pero no se animó a conocer a la persona, ella prefiere que sea a la antigua y no tan expuesto.

“Prefiero conocer en persona, que haya espontaneidad, que sean sutiles, porque en las aplicaciones hay algo de explícito que no es para mí”, indica.

Sobre esta temática versa la obra Güevos, la cual protagoniza y que cuenta la historia de una pareja de jóvenes.

Él nunca había hecho una cita online, o si, pero la otra persona nunca había llegado. Ella tiene vasta experiencia en esas citas, pero “preferiría no hablar de ellas. Cuando se encuentran dejan ver la desesperación de su generación por conseguir algo que tal vez sea amor… o tal vez no.

“Su situación permite dejar ver en la comedia esas dudas y miedos que tenemos todos”, dice.

Güevos, cuya historia aborda la búsqueda del amor después de los 30, es de Adam Szymkowicz y está dirigida por Benjamín Cann. Adriana actúa junto a Miguel Santa Rita y Quetzalli Cortés, quienes alternan en el personaje de Él, lo que aseguró, hace que los estímulos y las reacciones sean diferentes en cada función.

“En mis obras, aun cuando son dramáticas, yo le intento poner humor y hacer reír a la gente y aquí lo puedo hacer explícito. La comedia no me es ajena”.

La obra se presenta en el Foro Shakespeare todos los fines de semana hasta el 28 de mayo.