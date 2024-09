Desde niña, Adriana Barraza se convirtió en fan del Spider-Man de los cómics y le gustaron varios de los superhéroes del universo estadounidense, así que cuando le llegó la oportunidad de estar en una historia alusiva, no lo dudó.

Actualmente filma, al lado de actores como Diego Boneta, Dolores Heredia y Alfonso Dosal, la serie El Gato, con un superhéroe en un mundo de millonarios.

La producción para Prime Video está basada en el comic El Gato Negro de Richard Domínguez, sobre un joven que descubre que su padre era un justiciero en los años 70.

“Lo estamos trasladando, no a una clase popular, sino a una de gente pudiente en México, porque es intriga. Soy como la madrastra, una señora muy dura, pero recta y hasta ahí es donde puedo hablar por ahora”, comenta brevemente.

La producción iba a ser dirigida por Robert Rodríguez, pero por agenda no se concretó. La responsabilidad de llevar a buen puerto la historia es de, entre otros, Fernando Frías y Natalia Beristáin.

Es la tercera producción en el mundo de superhéroes en que Barraza, nominada al Oscar 2007 por Babel, tiene en su carrera.

El mundo de personas con superpoderes en el set no es desconocido para la actriz. Hace cuatro años, en plena pandemia, estrenó We can be heroes, del ya citado Rodríguez, donde era una mujer que enseñaba a niños a usar sus poderes y, en 2011, aunque participó en Thor, sus escenas fueron editadas y no salieron.

Durante 2023 se estrenó Blue Beetle, siendo el primer héroe latino, en donde era la abuela revolucionaria del personaje central, interpretado por Xolo Maridueña.

“Es mi tercera película de superhéroes, qué cosa ¿no? Me gusta todo lo que hago, pero estar en ella ha sido muy padre. A mí me encantan los cómics, me gustan muchísimo, mi favorito siempre fue el Hombre Araña, aunque no sé por qué”, dice Barraza divertida.

El Gato, cuya filmación terminará a finales de año, fue creada por Eric Carrasco, quien funge como showrunner y productor ejecutivo al lado de Turi Meyer y Alfredo Septién. La producción inició hace dos meses, pero desde febrero ya se sabía al elenco que la conformaría.

Recién Barraza estuvo nominada al premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por su trabajo en la película El último vagón, en la cual interpreta a una profesora rural.

El próximo 3 de octubre estará en cines con Mi amigo el pingüino.