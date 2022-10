Adrián Uribe regresa a Televisa con show nocturno

“Es diversión absoluta: es comedia, sketches, monólogos, dinámicas musicales pero siempre con un toque de humor, queremos que la gente se divierta”, así fue como describió Adrián Uribe su nuevo late night show "De noche pero sin sueño".

Durante los 10 programas que conforman esta primera temporada, la transmisión producida por Televisa-Univisión tendrá invitados de talla internacional, así como estrellas mexicanas quienes pasarán un buen rato con su anfitrión.

“Desde hace tiempo tenía ganas y deseo de hacer un late night show, juntamos fuerzas para hacerlo digno de cualquier programa del mundo, un late night de primer nivel, de gran calidad”, expresó el actor en conferencia de prensa.

J Balvin, Gloria Trevi, Ozuna, Grupo Firme, Luis Fonsi, Omar Chaparro, Lele Pons, Sebastián Rullo, Angelique Boyer, Santa Fe Klan, Julián Gil, Consuelo Duval, Carlos Ponce, Galilea Montijo, Michelle Renaud, May y Ricky, serán los artistas invitados al show nocturno.

“Hacemos que el artista, celebridad que está con nosotros, se sienta como en su casa, es como si los hubiéramos invitado a la sala de mi casa, vamos a contar anécdotas divertidas, a reirnos, jugar, si quieres cantar, canta, si quieres contarme algo que nunca has contado, cuéntalo, vamos a hacer dinámicas”.

Esta producción de Miguel Ángel Fox fue hecha en junio y julio pasado y se estrenará el próximo 10 de octubre a las 23:00 horas por la señal de Las Estrellas, un día antes se transmitirá en Univisión; la co-conductora será Patricia Zavala.

“Se produjo para que se vea tanto en México como en Estados Unidos, no se había hecho de origen algo así, por eso los invitados son de alto nivel, queremos mantenernos sobre esta línea y ya que están ahí se siente como una vacación, todo el proceso de hacer este programa fue muy divertido, hay muchas dinámicas muy diferentes”, informó el productor.

Los invitados comentaron que hacía falta una ventana de este tipo “porque los artistas de alto nivel no tienen dónde presentarse, dónde promover su música en la televisión y esa es la propuesta que estamos dando con este late night”, agregó el realizador quien también es el encargado de hacer “¿Quién es la máscara?”

Por lo mismo que será una producción binacional, que lo verá la comunidad hispana en Estados Unidos como en México y Latinoamérica, se trató que el humor fuera más universal. La banda de músicos han tocado con cantantes como Shakira o Ricky Martin.

“Lo que más me gusta de este programa es que tiene todos los elementos que me gustan: risas en vivo dentro del foro, no es lo mismo grabar un sitcom, como en las telenovelas, series, películas, a un programa de este tipo con público en vivo que las risas son inmediatas”, platicó Uribe.

Si bien el comediante será el que lleve el programa como él mismo, de repente aparecerán algunos de sus personajes quienes interactuarán haciendo sketches con los invitados, quienes además de tener entrevistas amenas participarán en dinámicas.



rad