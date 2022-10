Adrián Uribe confía en el éxito de su late night

Las más de tres décadas que Adrián Uribe ha estado dentro del ambiente artístico le han dado tablas y ha adquirido un gran bagaje de información que ahora deberá mostrar en su nuevo programa de televisión De noche pero sin sueño.

“Ahora tengo que sacar todas esas herramientas aprendidas durante este tiempo, todo me ha servido, las giras que he hecho en vivo, los años que llevo haciendo comedia, los shows de teatros del pueblo, ferias y ahora en EU, todo suma y ayuda”.

Hacer un programa en formato late night en México es un volado porque puede que tenga éxito o no, como le pasó hace algunos años a Arath de la Torre, sin embargo, no es un tema que le quite el sueño a Adrián , pues afirmó que conoce los secretos para que el show funcione.

“La verdad no tengo miedo (de que mi programa no funcione), a lo largo de mis poquito más de 30 años de carrera he tenido proyectos buenos y no buenos, ya estoy acostumbrado”.

En entrevista, Uribe compartió los que considera secretos para que un late night llegue a tener éxito en la tv abierta.

En primer lugar está la calidad de los invitados, que deben ser de primer nivel; dos, es la forma de hacerlo, ya que el conductor debe estar involucrado.

“Creo que la base es que seas tú (el conductor) el que hagas sentir al invitado en confianza para que se suelte”.

En su caso, en De noche pero sin sueño, él además de ser el anfitrión, se puso a escribir los libretos, se involucró en todo. Será el primer late night que se transmitirá para la comunidad hispana en EU por medio de Univisión (los domingos) y en México en Televisa (los lunes después del noticiero nocturno).

J Balvin, Gloria Trevi, Grupo Firme, Omar Chaparro, Luis Fonsi, Ozuna, Galilea Montijo, Angelique Boyer, son tan sólo algunos de los invitados que tendrá, entre muchos más.

Uribe vio late nights como los de Jimmy Fallon, Jimmy Kimel, James Corden, también La resolana, El hormiguero, entre otros, con los que estudió la manera de llevar el show.

“Siempre hay artistas que te imponen como J Balvin; cuando fui a Nueva York a hacer la entrevista lo sentí tan amable, con una energía súper buena onda que hace que fluyan las cosas”.

El programa producido por Miguel Ángel Fox fue grabado en Miami durante junio y julio pasados, en él habrá dinámicas, juegos y de repente Adrián hará a algunos de sus personajes.