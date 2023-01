Adiós a Televisa, Marco Antonio Regil debutará en TV Azteca con programa de concursos

Luego de 26 años de debutar en “Atínale el precio”, uno de los programas de concursos más exitosos de Televisa, Marco Antonio Regil acaba de anunciar su entrada a TV Azteca, televisora en la que se convertirá en el conductor principal de la nueva temporada de “Escape perfecto”, proyecto que lo tiene muy emocionado, pues ha asegurado que desde hacía mucho quería trabajar para el canal.

Sin duda, Marco Antonio Regil es uno de los presentadores de la televisión mexicana más carismáticos, y aunque, en la actualidad, ha estado más activo en proyectos independientes, a través de sus conferencias motivacionales y la producción de su podcast “el podcast de Marco Antonio Regil”, el publico no lo olvida, y ahora lo sorprende con la noticia de que está listo para regresar a la televisión.

En la transmisión de esta tarde de “Ventaneando”, Paty Chapoy informó que a lo largo del programa anunciaría a un nuevo personaje que se integraría a las filas de la televisora del Ajusco. Fue así que, a través de videollamada, la periodista mexicana dio a conocer que se trataba de Regil, quien será el nuevo conductor de “Escape perfecto”, un programa de concursos que, en sus ediciones pasadas, había sido presentado por Rafa Mercadante y Adianez Hernández.



Foto: Instagram

Luego de dar a conocer que se trataba del conductor, oriundo de Tijuana, tanto Regil como Paty, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez contaron que, en algunas visitas que llegó a ser al programa de revista, Marco Antonio siempre bromeaba, al expresar que el motivo de visitar el foro era darles la sorpresa de su ingreso a la televisora, pero ninguna de esas veces fue verdad, hasta ahora.

“Siempre bromeábamos con eso y ahora sí es verdad”, dijo sonriente el también locutor de 53 años.

Con respecto a la producción a la que se unirá, el conductor se dijo contento y emocionado, pues reconoció que es un programa de talla internacional, debido a que su concepto ha sido muy bien recibido por las y los televidentes.

“Estoy muy feliz, es un formato con muchísimo éxito, que con el buen Rafa Mercadante lo construyeron en TV Azteca y me invitaron a esta nueva temporada”, destacó.

Además, Regil no perdió la oportunidad de señalar que si, en esta ocasión, Mercadante no formará parte del proyecto, no fue por problemas con la producción, sino porque el conductor de “Corazón grupero” se enfilará en nuevos proyectos de la televisora.

El conductor de “Cien mexicanos dijeron” confesó que, aunque es muy dichoso con su podcast donde habla de salud y cuestiones de la vida cotidiana, ya extrañaba desempeñarse como conductor, que es la forma en que su carrera prosperó, pues luego de iniciarse como locutor, en la década de los ochenta, en 1997 fue elegido por Televisa para conducir “Atínale al precio”, donde dio a conocer su famosa frase “Un auto”.

“Yo feliz (…) la verdad sí extraño hacer programas de concurso”, compartió.

Regil también destacó que, pese a que, en Estados Unidos, trabajó para todas las televisoras que se dirigen al publico hispano, en México había trabajado únicamente con Televisa, por lo que se encuentra muy entusiasmado con esta nueva etapa que está por emprender.

“Se me hizo, me da un gusto, tengo aquí grandes amigos”, destacó.

melc