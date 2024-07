Además de Gala Montes, Britney Spears y Marysol Sosa también se han peleado públicamente con sus madres

Antes de entrar a la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, la actriz Gala Montes ha protagonizado un zafarrancho en contra de su madre Crista Montes, a quien tacha como homofóbica, luego de que reveló públicamente que es bisexual.

Pero no sólo esto, a través de un live en redes sociales, la antagónica de la telenovela “Vivir de amor” expuso el maltrato que supuestamente ha tenido de parte de su madre, quien a su vez la acusó de dejarla en la calle al pedirle que ya no fuera su representante.

Éste es tan sólo un ejemplo de tanto que existen sobre famosos que han hecho pública las peleas y mala relación que tienen con sus madres, a continuación te presentamos otros casos.

La protagonista de la serie “Modern family”, Ariel Winter también ha tenido momentos incómodos con su mamá, pues incluso llegó a confesar que ella la sexualizó desde que era pequeña.

“Las faldas más cortas, trajes de marinerita, escotes, los vestidos más cortos del mundo. La gente pensaba que tenía 24 años cuando tenía 12. Si con esa edad me hubiesen propuesto una escena de desnudo, mi madre estaría de acuerdo por completo”, dijo Winter a "The Hollywood Reporter".

Esta actriz de Hollywood inició su carrera desde los cuatro años y desde entonces sufrió de mucha presión de su madre quien la mantenía despierta en fiestas y al día siguiente le pedía regresar al set a las 6:30 de la mañana, a los 13 años.

Lindsay Lohan también ha tenido enfrentamientos con su madre Dina Lohan por drogas y dinero, como en el 2012 cuando ambas tuvieron una disputa en la calle mientras se dirigían a su casa en Long Island.

En una limusina estaban ambas cuando terminaron gritándose y Lindsay le recriminó a su progenitora depender de la cocaína, mientras que ella le respondió “estás muerta para mí”, así lo reportó entonces TMZ.

Este pleito comenzó porque la joven artista le pidió a su madre 30 mil euros que le había prestado, pero ella le respondió: “estás loca, no me has dado nada”.

Britney Spears ha tenido diferentes peleas con su madre Lynne Spears, una de ellas fue porque circularon por Internet diferentes fotografías de la cantante semidesnuda y la artista señaló “sé que mi mamá estuvo involucrada”.

La cantante Noelia también se ha llevado mal con su madre Yolanda Monge, pues la intérprete dijo que fue un infierno el tiempo que ambas pasaron juntas y actualmente su relación es prácticamente nula.

El problema entre ambas comenzó en el 2015 cuando la vocalista confesó que su padrastro Topo Mamery había abusado de ella y que su mamá la obligaba a consumir drogas, pero todo empeoró cuando su madre y su pareja la querían convencer de hacer un trío sexual.

Además Noelia comentó que su padrastro le fue infiel a su madre en varias ocasiones.

Una pelea eterna ha sido la que ha tenido Marysol Sosa con su mamá Anel Noreña, pues esta última no permite que su hija use el nombre de “el Príncipe de la canción” sin su autorización previa y que la remunere por ello.

También se han enojado porque Anel no le pareció buen partido Xavier Orozco, esposo de Marysol, además Noreña supuestamente se ha involucrado en las decisiones de sus hijos, a quienes persuadía si no le parecía que tomaban las decisiones correctas.

