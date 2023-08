Adele se derrumba en el escenario durante un espectáculo, tras experimentar un intenso dolor, quien colapsó detrás del telón después de sufrir un fuerte dolor. ¡A continuación, te compartimos los detalles!

Durante sus shows, la intérprete de "Set Fire To The Rain" establece una conexión especial con sus seguidores, no solo a través de la música, sino también compartiendo anécdotas personales. Fue en uno de estos momentos precisos donde reveló su lucha con la ciática, un dolor que afecta tanto las piernas como la espalda debido a la irritación del nervio ciático.

"Bromeando con los espectadores, mencionó: 'Voy a sentarme y descansar mi ciática'".

A pesar de tratarse de un problema crónico, Adele rememoró la caída que sufrió detrás del escenario debido al dolor en su espalda. "Levantaron todo mi cuerpo del suelo”, externó y posteriormente siguió con la presentación.

No es la primera vez que la artista hace alusión a su condición, ya que en semanas anteriores incluso caminó de forma peculiar mientras lanzaba camisetas a su público.

El primer tema del nuevo trabajo de la cantante de soul y pop ha sido además la canción que más rápido se ha vendido en lo que va de año. (FOTO: Especial)

¿Qué otros desafíos de salud enfrenta Adele?

La cantante, quien en noviembre de 2022 inició su gira 'Weekends with Adele', fue franca sobre su estado de salud en su último concierto de febrero (2023). Reveló que estaba lidiando con un disco desgastado en la columna vertebral.

"¿Alguien más de mi edad está empezando a tener problemas en las rodillas? Tengo una ciática muy intensa en la pierna izquierda y mi disco L5 ya no está ahí. Se ha desgastado", compartió entre canción y canción.

El nervio de la vértebra L5, responsable de amortiguar y absorber impactos para proteger las vértebras durante los movimientos de la columna vertebral, es precisamente el que causa la ciática, según "Spine-Health".

A lo largo de su vida, Adele ha enfrentado desafíos de salud. En 2021, reveló a la revista "ELLE" que sufrió una lesión en otra de sus vértebras cuando su hijo Angelo la asustó saltando mientras ella salía del baño.

"Mi primer disco herniado fue a los 15 años al estornudar. Estaba en la cama, estornudé y el quinto disco se salió. En enero, hernié el sexto, el L6", compartió con "The Face".

La artista también mencionó haber sufrido dolores de espalda que se agudizaban en momentos de estrés o por mantener una mala postura. Para contrarrestar esto, incorporó una rutina de ejercicios regulares. "Desde que fortalecí mis abdominales, que antes no tenía, mi espalda duele menos", explicó años atrás.

Foto: Instagram oficial.

