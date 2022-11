Adele rompe en llanto en plena presentación en vivo: "Estoy tan asustada y nerviosa"

La cantante británica Adele rompió en llanto en medio de una presentación luego de que asegurara jamás se había sentido tan nerviosa de subir al escenario.

Resulta que la intérprete de “Someone like you” pospuso su residencia en Las Vegas en enero pasado, un día antes de que iniciara su gira, debido a disputas entre la producción y preocupaciones de Covid-19, pues personal de su equipo se había contagiado por lo que tuvo que anunciar la cancelación.

Aunque Adele es una figura querida en el mundo del espectáculo, la noticia no le cayó bien a algunos de sus seguidores quienes la criticaron y la señalaron como diva por retirarse a última hora.

"Mi espectáculo no está listo, estoy muy disgustada y me siento muy avergonzada", contó a sus 48 millones de fans en Instagram en aquel entonces.



Foto: Especial

Ahora, a unos meses de la problemática, la mujer de 34 años inició su serie de conciertos en The Colosseum en el Caesars Palace , donde se han presentado figuras como Madonna, Elton John o Cher, sin embargo, la situación al parecer le puso los nervios de punta.

Ayer, 18 de noviembre, el recinto estaba repleto de fanáticos y en medio de ello, Adele externó sentirse “tan asustada y nerviosa”.

Si bien no estaba pasando un buen momento frente a las miradas de los espectadores, añadió que se sentía feliz: No sé en qué estaba pensando poniendo baladas de piano en la parte superior del set... espero que con el tiempo mis nervios desaparezcan". También me gustaría agradecer a Caesar's porque ha habido muchos rumores y nunca hicieron preguntas, han sido increíbles".

Adele aprovechó el momento para agradecer a sus fanáticos e incluso los invitó a que se pusieran de pie como en una ovación.

La mujer estuvo acompañada de Rich Paul, su hijo Angelo y su amigo James Corden que se encontraban al frente del escenario, reportó “TMZ".

En la página oficial de la cantante se explicó que darán prioridad a las personas que ya habían comprado previamente los boletos para las fechas originales.

“Someone Like You” singalong will always be a moment #WeekendsWithAdele pic.twitter.com/OHa9BAsmEv — Adele Global (@AdeleGlobaI) November 19, 2022