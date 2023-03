Después de la polémica que enfrentó por su separación de la influencer Maya Nazor, madre de su único hijo, el nombre del rapero Santa Fe Klan vuelve a estar envuelto en el escándalo, esta vez por la presunta agresión que cometió en contra de dos personas, en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con información compartida por el conductor Gustavo Adolfo Infante, a través de su canal de YouTube, Ángel Quezada, nombre real del artista, estaría envuelto en serios problemas luego de, supuestamente, haber golpeado a una mujer y a una persona de la comunidad LGBT+ en una conocida plaza comercial de la ciudad.

El presentador, también detalló que los hechos habrían sucedido la madrugada del pasado 3 de marzo y que las personas afectadas ya estarían analizando la posibilidad de tomar acciones legales en contra del rapero, pues además de los golpes, también fueron agredidas verbalmente.

Infante, además, detalló que las presuntas vícitmas realizarán una conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores del caso, pues hasta el momento se desconoce si la agresión vino directamente del famoso o de parte de algun miembro de su equipo de trabajo.

"Este joven y esta jovencita que, dicen, fueron atacados por Santa Fe Klan o por el equipo de seguridad. No son fans de Santa Fe, no es que estuvieran buscándolo o tomándose una foto; no me queda claro a quién golpeó, pero van a dar una conferencia de prensa y van a mostrar la denuncia. Mandaron fotos del cuate sangrando y aparentemente fue Santa Fe Klan”, agregó.

Por su parte, el rapero no ha dado ningún tipo de declaración al respecto; únicamente se ha enfocado an promocionar sus próximos eventos y la colaboración que hizo con Cazzu y Los Ángeles Azules, la cual se estrenará el próximo 9 de marzo a través de las plataformas digitales.

