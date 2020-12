El actor Johnny Depp ha tenido uno de los años más difíciles ante las peleas legales luego que su exesposa Amber Heard lo acusara de violencia doméstica, aunque parece que el 2020 no deja de traer malas noticias al intérprete conocido por su papel como Jack Sparrow en "Piratas del Caribe", pues un servicio de streaming habría retirado sus películas en Estados Unidos.

Con el hashtag #JusticeForJohnnyDepp es como los fans de la estrella norteamericana han manifestado su disgusto porque los largometrajes en los que aparecía el actor fueran retirados de Netflix en EU, aunque en otros países aún están disponibles.

"La leyenda del jinete sin cabeza", "Charlie y la fábrica de chocolates", "Animales fantásticos", "Black Mass" y "El Cadáver de la Novia" son algunos de los títulos que protagoniza el actor y que están disponibles en la plataforma de videos en su versión mexicana.

En redes sociales los usuarios han pedido una respuesta de la empresa del porqué de esa acción en norteamérica, a la vez que han amenazado con cancelar sus suscripciones.

Esto ocurre luego que Johnny Depp también fue sacado de la saga "Animales fantásticos", historia que ocurre muchos años antes de lo contado en "Harry Potter" y en la cual interpretaba a Gindelwald, villano que buscaba desestabilizar el mundo mágico.



