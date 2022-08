Acusan a "La academia" de homofobia tras cancelar la participación de bailarines LGBT+

“Un acto de discriminación y homofobia”, así fue como Alberto Salgado, director artístico de la compañía “México de colores”, calificó el reciente altercado que tuvo con la producción de “La Academia” el pasado sábado 30 de julio, cuando les impidieron subir al escenario por, presuntamente, no traer un vestuario adecuado.

De acuerdo con un video que compartió en las distintas redes sociales de la compañía, todo ocurrió durante los ensayos del concierto número 14, en el cual compartirían escenario con la cantante Lety López, quien formó parte de la tercera generación del programa.

“Fuimos invitados por Lety para acompañarla en un número que iba a presentar. Llegamos a las instalaciones de Miramontes, llegamos hasta el escenario, ensayamos todo el número; todo iba corriendo de manera perfecta y al final una persona se nos acera para preguntarnos cuál era el vestuario que íbamos a usar”, contó.

En su relato, Salgado detalla que al principio nadie mostró ninguna molestia por el vestuario, el cual incluía faldas regionales; sin embargo minutos más tarde, la propia Lety les comunicó que no podrían realizar su presentación “a menos que fuéramos con ropa de hombre”, agregó.

El bailarín lamentó la situación, pues aseguró que la producción ni siquiera investigó quiénes eran ellos ni lo que hacían y, explicó que a pesar de los intentos de la exacadémica, no pudieron hacer nada, por lo que prefirieron retirarse del canal al sentirse discriminados.

Salgado, explicó que si decidieron hablar al respecto es sólo para pedir que se abran más espacios en donde las personas de cualquier identidad sexual puedan sentirse seguras, sobre todo cuando se trata de empresas tan importantes como lo es la televisora del Ajusco.

Hasta el momento la producción del reality no se ha pronunciado al respecto; pero Lety ya expresó su apoyo a los bailarines mediante una fotografía que compartió en su cuenta oficial de Instagram: “Por un mundo lleno de colores”, escribió.



Foto: Instagram



¿Quiénes son México de colores?

Se trata de una compañía de danza independiente de temática gay, una importante trayectoria no sólo en México, sino alrededor del mundo.

Está integrada exclusivamente por hombres que tratan de rescatar el folclor mexicano y que sin importar su preferencia sexual, promueven la inclusión a través del arte.

“México de Colores” fusiona elementos de folclor, danza contemporánea y cabaret, con la que han logrado presentarse en países como Estados Unidos, Cuba y Francia.

Tras la publicación de la compañía, las reacciones en las redes no se han hecho esperar y a pesar de que varios usuarios mostraron su descontento, señalaron que no es algo nuevo: “Que lamentable que siga existiendo ese tipo de discriminación”, “Ustedes hicieron lo correcto, su compañía es una joya”, “La academia discrimina”, “Ellos son arte”, “Oigan CNDH, qué esto no es discriminación ¿Qué procede?”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.



"México de Colores", es una compañía conn temática gay Foto: Facebook

