Acusan a Kim Kardashian de alterar las fotos familiares de Navidad: "Deja de usar Photoshop"

Kim Kardashian lo hizo de nuevo; volvió a convertirse en el centro de atención, luego de que en las redes sociales la acusaran de retocar una foto familiar navideña, la cual sugieren que está tan sobrecargada de Photoshop que resulta difícil reconocer el verdadero rostro de cada una de las integrantes de la familia.

Sin duda, desde hace muchos años, las noticias en torno a la familia Kardashian son tema de conversación entre las y los usuarios de internet, ya que mientras unas personas las aman, hay otras que reprueban su estilo de vida, que ha sido tachado de “superficial”, debido a los grandes lujos con los que viven el día a día.

Y, por supuesto, durante las celebraciones de Navidad, la familia de reality show no ha pasado desapercibida, pues año con año realizan festines dignos de recordar, con árboles navideños kilométricos y regalos por doquier que, queriéndolo o no, despiertan el espíritu navideño de cualquier persona que sea invitada a sus fiestas.

Cabe mencionar que, desde hace un par de años, Kris Jenner, la matriarca de la familia pasó la batuta de anfitriona a Kim Kardashian, para que ella se convirtiera en la nueva organizadora de esta celebración, por lo que la empresaria de 42 años se lo toma muy en serio.

De hecho, las hermanas Kardashian-Jenner acordaron que este año vestirían de dos colores; rojo y blanco, ambos representativos de las fiestas decembrinas. Mientras que Kylie, Kourtney y Kim vistieron atuendos alusivos al color blanco, Khloé, Kendall y Kris se enfundaron en vestidos rojos.

Fue así que Kim K se dedicó a subir diferentes publicaciones llenas de fotografías de la Noche Buena, en las que presentó en exclusiva su nuevo look, pues por nueve meses abandonó su característica cabellera oscura para teñirse como rubia platinada y, más tarde, utilizar un tinte rubio cálido, ahora luce el cabello con el que siempre la hemos conocido, desde que debutó en “Keeping up with the Kardashian”.

Y aunque la socialité luce espectacular con su nuevo look, hubo un aspecto más desconcertante en el que sus seguidores prestaron atención; se trató de la fotografía familiar de Navidad, donde Kris Jenner y sus hijas posaron juntas para desearle felices fiestas a sus seguidores. Pese a que la publicación ha alcanzado más de cinco millones de reacciones, los comentarios en la instantánea no son muy positivos.



Foto: Instagram

Entre las y los seguidores de Kim las especulaciones acerca de que las fotos de la Navidad de las Kardashian habían sido sometidas a un excesivo retoque no se hicieron esperar, pues sus fans aseguraron que la foto estaba tan editada que daba la impresión de que ninguna de ellas se encontraba en la misma reunión y que, en cambio, habían logrado la foto grupal gracias a las bondades del Photoshop.

Algunos de sus comentarios expresan:

“¿Simplemente tomaron la foto favorita de todos y la pegaron toda?”.

"¿Por qué todos sus rostros se veían retocados en la imagen como si ninguno de ellos estuviera realmente allí?".

“¿Por qué se ve retocado con Photoshop?', mientras que un usuario también bromeó: 'Me gustaría ver la versión sin editar”.

“¡Cada uno de ustedes se ve tan photoshopeado! Caray. ¿Por qué hiciste eso?”.

“Es tan difícil tomarse una foto juntos? ¿No es más difícil retocar con Photoshop todos y cada uno de ellos? Esta familia es desconcertante”.

