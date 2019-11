Acusan a hija de Alejandro Fernández de insultar a repartidor

Por extraño que parezca, Camila Fernández hija de Alejandro Fernández se convirtió en tendencia, luego de que fuera acusada en redes sociales de haber insultado a un repartidor de comida, pero por medio de sus cuenta oficiales de Instagram y Twitter ella lo desmintió.

Según un video que corrió por la web, la nieta de Vicente Fernández llamó "muerto de hambre" a un repartidor de comida luego de que él no entregara el pedido como ella lo esperaba. Este hecho se dijo que fue en Los Ángeles, California, ciudad en la que no vive ella.

Sin embargo, esto es falso y así lo aseguró la también cantante, Camila Fernández, quien subió una aclaración y dejando en claro que ella es una persona lo suficientemente educada.

"FAMILIA: Lo que dicen que le falté al respeto a un repartidor de comida es COMPLETAMENTE FALSO: Primero que nada JAMÁS le faltaría el respeto a NADIE y menos a una persona que me esta ofreciendo un servicio. Además yo ni vivo ahí y estaba perfectamente bien en familia en LA", escribió.

Al abrir el hilo de la conversación sus seguidores se pronunciaron, apoyando lo que Camila asegura no haber hecho.

"Me consta q jamás faltas el respeto a nadie y todos los q te conocemos lo sabemos perfectamente!!!", "Hola Cami! Si tú dices que no fue así, te creo porque cuando te trate, no hiciste ningún gesto que dijera que me tratarías mal", "Te creemos, ni vives ahí", entre otros.

Camila Fernández es de las pocas hijas de famosos que no se han visto envueltas en escándalos, ya que se ha mantenido con un perfil bajo para ir labrando poco a poco su carrera musical, y utiliza sus redes sociales para anunciar lo que está haciendo y al parecer trae un disco bajo el brazo el cual asegura le puso todo su corazón en él, pero al parecer se le olvidó al menos subir el sencillo, para que sus fans lo disfrutaran.

Por lo pronto su famoso padre, mejor conocido como El Potrillo, anunció su nueva gira por algunas ciudades de la República Mexicana con la idea de colocar a la música ranchera nuevamente como un estandarte nacional.

