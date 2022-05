Acusan a Espinoza Paz de prepotente y grosero en redes sociales

Auqnue se ha mantenido alejado del las cámaras y el ojo público, Espinoza Paz sigue cosechando el éxito que ha sembrado a lo largo de su carrera, motivo por el que recientemente fueinvitado a presentarse en un festival de música en Colombia.

Sin embargo, no todo salió como el pensaba ya que una de las artistas locales, llamada Francy, utilizó las redes sociales para acusar al mexicano de ser una persona prepotente y aseguró que por órdenes de Paz, ella y otros colegas recibieron malos tratos.

Mediante un video que compartió en sus historias de Instagram, la intérprete detalló que no pudo ver el show del cantautor ya que pidió que todos se mantuvieran en sus camerinos para que él pudiera pasar al escenario: "Una actitud supremamente grosera, dejan encerrados a todos allá detrás de la tarima, porque el señor iba a apsar y no quería que nadie estuviera allí. Yo solamente quería pasar al palco donde estoy compartiendo co toda mi familia y se portaron muy grosero", dijo.



Incluso, le mandó de manera directa un mensaje al cantante para pedirle que fuera un poquito más humilde: "Humildad señor Espinoza Paz. Aquí en Colombia lo queremos y de verdad a nosotros los artisas nos gusta su música. Humildad cuando venga a Colombia, solo le pido eso, humildad".

Hasta el momento el intérprete de "El último viernes" no se ha pronunciado al respecto de estos señalamientos, pero las críticas no se han hecho esperar pues varios de los internautas desaprueban su comportamiento, pues aseguran que la fama se le ha subido a la cabeza y le hace falta recordar que en sus inicios él también sufrió de malos tratos.

