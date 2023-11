Actriz de “Yo soy betty, la fea” revela que sufrió fuerte accidente

La actriz colombiana Natalia Ramírez, famosa por interpretar a Marcela Valencia en la telenovela "Yo soy Betty, la fea", compartió recientemente uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que un fuerte incidente la mantuvo alejada del set de grabación durante tres meses.

A través de su cuenta de Instagram, la artista reveló más detalles del percance que la llevó incluso a recibir terapia durante ese período. "Feliz de retomar nuevamente mi gimnasio. Saben que me caí en la bicicleta, me dieron una incapacidad de tres meses. Gracias a Dios tengo terapia médica y terapéutica (...) Así que mi rodilla... ya puedo hacerlo solita", externó Ramírez.

La intérprete, también reconocida por su participación en "Muchachitas" y "El pasado no perdona", añadió que, a raíz del suceso, experimentó una pérdida de masa muscular. No obstante, esto no la desanimó, pues está enfocada en recuperarla en los próximos meses.

Posteriormente, expresó su agradecimiento a sus seguidores y a quienes se preocuparon por su bienestar.

No es la primera vez que Ramírez enfrenta situaciones difíciles; durante la grabación de la primera temporada del famoso melodrama de Beatriz Pinzón Solano, ya vivió un susto.

En una entrevista con La W Radio en 2019, la actriz explicó que, en una escena sensual, sufrió un tremendo golpe en la cabeza debido a un fallo en la utilería mientras actuaba junto al galán Jorge Enrique Abello.

Según sus recuerdos, se desprendió una vara que el director del proyecto, Mario Ribero, había solicitado instalar encima de los actores para una escenografía que incluía una horca. El incidente desencadenó un peligroso accidente. "Cuando estamos grabando, a mí se me viene encima el tubo en la cabeza, yo quedé turuleta, pero turuleta", narró Ramírez.

A pesar del dolor, decidió continuar con la escena: "¡Qué susto! Entonces, Mario dijo: 'No, no, no, la horca ya no. Quítenla' y yo seguía (noqueada)". Dada la persistencia del malestar, al finalizar la jornada de trabajo, tuvo que dirigirse a una clínica para asegurarse de que el incidente no tuviera consecuencias.

