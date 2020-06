Actores y comediantes se despiden de Héctor Ortega

La tarde de este miércoles la noticia de que el primer actor Héctor Ortega había fallecido, a los 81 años, llegó de manos de uno de sus amigos, Mauricio Herrera, quien publicó en su Twitter un mensaje en el que se lee: "Con todo el dolor de mi corazón, lloro el fallecimiento de mi hermano de hace 67 años, mi querido Héctor Ortega. Tantas vivencias juntos, risas y una hermosa amistad, te quiero hermano, QEPD".

Al mismo tiempo, el productor de cine Luis Vélez compartió en su Facebook una imagen con la imagen del primer actor, acompañada de la oración: "El querido Héctor Ortega, acaba de fallecer. otro gran actor que se va de este plano.QEPD".

Pero fue hasta que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio el anuncio oficial, que muchos de sus colegas y amigos comenzaron a reaccionar en Twitter, algunos de ellos son:

El actor y comediante Eduardo España, quien compartió pantalla con él en la serie de televisión "Vecinos", reconoció que él le enseñó mucho acerca del humor.

"Me entero con tristeza de la partida de mi querido maestro Héctor Ortega, quien nos dirigió hace muchos ayeres en: “El mercader de Venecia” de: William Shakespeare y a quien conocí dándonos clases en talleres sobre el humor. Muy querido y admirado. Q.E.P.D. ¡La vida vuela!", escribió España.



Adal Ramones, por su parte, le dedicó unas emotivas palabras entre las que se lee: "Lo disfruté en cada momento que me tocó trabajar con él, pero más aún, amé los consejos que me dio en vida en varios episodios difíciles que me tocó pasar".



"Te recuerdo desde la muerte accidental de un anarquista, vuela alto. D.E.P.", escribió Ari Telch junto a la imagen de Ortega.

Jorge Ortiz de Pinedo compartió la noticia afirmando: "Quienes lo conocimos y tuvimos el gusto de trabajar con él y de sabernos sus amigos, lo vamos a extrañar"



Horacio Villalobos se despidió llamándolo: "¡Actor genial!"



Mientras que Daniel Bisogno acompañó una fotografía donde el actor luce sonriente, con las palabras: "Descanse en paz mi tío, uno de los más grandes actores que dio este país! Mi querido Héctor Ortega".

