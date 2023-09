Acapulco Shore sigue con la fiesta en su nueva temporada

Luego de 11 temporadas de fiesta, controversia y drama, los integrantes de "Acapulco Shore" reflexionan sobre qué es lo que, consideran, sucede con los reality shows que logran atrapar a la gente.

Para la entrega que desde este martes puede verse en MTV y Paramount+ hay cuatro nuevos integrantes: Chuy, Rexx, Abigail y Andrea, quienes se suman a los rostros ya conocidos de Chile, Alba, Leslie, Eli, Abel, Sebas, Ricky y Robbie, para pasar unas vacaciones en Acapulco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, los participantes señalan que si el público sigue pendiente de ellos y otros realities como "La casa de los famosos México" han tenido éxito, es porque a la gente le encanta meterse en la vida de los demás.

"Hay muchas personas afuera que se identifican con esas actitudes que tenemos nosotros dentro, de decir ‘wey, yo también soy así de mala copa, también soy así en la fiesta’, entonces como que eso mismo se les queda semana con semana de decir ‘a ver la otra semana qué va a hacer este cabrón’ y se quedan picados con saber", considera Abel.

Al respecto, Abigail, uno de los nuevos rostros del show, añade:

"Siento que dentro del programa no estamos haciendo absolutamente nada que la gente allá afuera no haya hecho. Nos ponemos unas pedotas, hay drama, lo que sea, pero tienes que tener el valor para que te valga madre y mostrarte tal cual eres; siento que no es nada diferente".

En ese sentido Eduardo Miranda, conocido como Chile, apunta a que es el morbo de saber que lo que está pasando es real, lo que atrapa a la audiencia.

"Ve a la fiesta de año nuevo de la empresa donde trabajas y te apuesto que entras a escondidas a cuartos y está pasando lo mismo", señala.

Aunque el grupo también es consciente de que están sujetos a críticas, y así lo reflexiona Ricky.

"Nos enfrentamos a que la gente nos juzgue y nos critique porque obviamente lo que hacemos en 'Acapulco Shore' no es para celebrar, pero es para divertirse así que para eso estamos, para divertirnos, sin importar lo que diga la gente", dice Ricky.

La temporada, que inició este 5 de septiembre, puede verse tanto en la plataforma Paramount+ como por el canal MTV.

