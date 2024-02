Abren juicio sobre “Hotel California”

Nueva York.— Casi medio siglo después de que “Hotel California” se convirtiera en un himno del rock, tres hombres iniciaron un juicio ayer en un caso penal sobre lo que pasó con la letra escrita a mano de la canción y otros temas favoritos de la banda Eagles.

El caso se centra en unas 100 páginas de blocs de notas escritas a mano con versiones de algunos de los versos más conocidos del cancionero de rock. Se espera que un testigo clave sea el cofundador de Eagles, Don Henley, quien busca recuperar los manuscritos.

Los acusados son todos profesionales bien establecidos en el mundo de los objetos coleccionables, y obtuvieron los documentos de un autor y miembro de la contracultura de la década de 1960 con raíces en el rock.

Los fiscales dicen que los acusados, el comerciante de libros Glenn Horowitz, el antiguo curador del Salón de la Fama del Rock & Roll, Craig Inciardi, y el vendedor de objetos coleccionables Edward Kosinski, pusieron a la venta las páginas a sabiendas de que su historial de propiedad era irregular.

Los documentos incluyen letras en desarrollo para los temas “Life in the fast lane”, “New kid in town” y, por supuesto, la canción de 1977 “Hotel California”, la misteriosa historia musical de más de seis minutos sobre los acontecimientos ocurridos en un lugar hedonista y tenebroso.